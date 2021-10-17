محافظ المنوفية يتفقد التجهيزات النهائية لمدرسة البنات الابتدائية ببركة السبع

اختتم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، جولته الميدانية بتفقد أعمال التجهيزات النهائية بمدرسة البنات الابتدائية ببركة السبع (إحلال جزئي)، والمقامة على مساحة ٢٨٨٠م٢ بقيمة تعاقدية ما يزيد على 5 ملايين جنيه، تنفيذ هيئة الأبنية التعليمة بإجمالى (13) فصلا دراسيا، وذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء وتطوير العديد من المدارس للارتقاء بالمنظومة التعليمية، بحضور مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع.

وتابع محافظ المنوفية أعمال التشطيبات الداخلية والدهانات، موجهاً مدير هيئة الأبنية التعليمية بسرعة نهو الأعمال بالمدرسة تمهيداً لدخولها الخدمة هذا العام مما يسهم فى تقليل الكثافة الطلابية، وكذا إعداد الموقف التنفيذي لكافة المدارس التي يتم تنفيذها بنطاق المحافظة والعرض عليه خلال يومين.

كما تفقد محافظ المنوفية أعمال التوسعات والتشطيبات بمدرسة الشهيد شحاتة مصطفي عبد ربه للتعليم الأساسى (عزبة الإصلاح سابقا) بالدبايبة والمقامة على مساحة ١٨٨٠ م٢ بإجمالي 18 فصلا دراسيا بقيمة تعاقدية تزيد على 4 ملايين جنيه، حيث من المقرر نهو الأعمال بها وتسليمها الأسبوع القادم تمهيداً لدخولها الخدمة التعليمية.

وتابع محافظ المنوفية سير العملية التعليمية بالمدرسة ، وأجري حواراً مع أحد الطلاب للتأكد من انتظام اليوم الدراسي منذ بداية الدراسة وحتى الآن ، وحرص المحافظ على متابعة نسب الحضور للطلبة ودفاتر الحضور والانصراف لهيئة التدريس ، كما استمع من مدير الإدارة التعليمية عن موقف الكثافة الطلابية بالمدرسة وخطة الإدارة لسد عجز المدرسين، هذا ويتم العمل على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والأسوار لمدرسة الدبايبة للثانوية العامة ( إنشاء جديد) علي مساحة 2100 م2، بعدد 24 فصلا دراسيا بتكلفة ما يقرب من 8 ملايين جنيه.

وأوضحت مدير عام الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظة أنه تم إنشاء عدد (4) مدارس بنطاق بركة السبع بإجمالى عدد (58) فصلا دراسيا وبتكلفة إجمالية ما يقرب من 22 مليون جنيه للنهوض بالمنظومة التعليمية، وهى: أحمد الشرقاوي الابتدائية ( إحلال كلي ) ومدرسة الشهيد إسماعيل عمر الابتدائية ( توسع) بهورين، مدرسة الشهيد حمدي صبري المليجي الابتدائية ( توسع) بطوخ طنبشا، ومدرسة كفر هورين الثانوية العامة ( إنشاء جديد) بكفر هورين.