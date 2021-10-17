لأول مرة.. مباراة كرة قدم ودية بين منتخب مصر والكويت على شاطئ الإسكندرية ( فيديو)

تقام مساء اليوم الأحد، مباراة كرة قدم شاطئية الودية، بين منتخب مصر ومنتخب الكويت، بشاطئ اسحق حلمي بمنطقة سيدي بشر شرق مدينة الإسكندرية، لأول مرة، ضمن مهرجان الرياضات الشاطئية بعروس البحر المتوسط.

و تأتي المباراة ضمن المباريات الودية للمنتخب المصري، استعداد للبطولة الإفريقية، والمباريات الودية لدولة الكويت استعدادا للبطولة الآسيوية.

مباراة كرة قدم ودية بين منتخب مصر والكويت

حضر المباراة اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، والعميد صبحي الصاوي،عضو مجلس إدارة منطقة الإسكندرية لكرة القدم، والكابتن عامر حسين رئيس منطقة الإسكندرية لكرة القدم،

والكابتن حسن إسماعيل المدير التنفيذى لمنطقة الإسكندرية لكرة القدم.

مباراة كرة قدم ودية بين منتخب مصر والكويت

و شهدت المباراة حماسا من فريقي منتخب مصر والكويت، وهجوما من الفريقين في مباراة نارية، مع تشجيع الحضور من الجانبين المصري والكويتي، جاء ذلك تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لأول مرة على شواطئ الإسكندرية وانطلق مهرجان الرياضات الشاطئية على شواطئ اسحق حلمي، و تقام مباريات لكرة القدم الشاطئية يومي الأحد والاثنين بين منتخب دولة الكويت الشقيقة ومنتخب مصر.



وكان اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، قد افتتح خلال فصل الصيف ملعب (الطاحونة) لرياضة الراكيت والمقام علي شاطئ إسحاق حلمي بحضور العميد محمد سري مراقب عام الشواطئ واللاعب عمر طاحونة والعديد من محترفى رياضة الراكيت بالاسكندرية.

مباراة كرة قدم ودية بين منتخب مصر والكويت



وأشار إلى أنه تم إنشاء ملعب الطاحونة على شاطئ إسحاق حلمى نظرا لاتساع المساحة الرملية للشاطئ والتي تسمح بممارسة الرياضة دون أى إزعاج لرواد الشاطئ، ويشهد هذا الملعب سلسلة من الرياضات الشاطئية التي ستشهدها شواطئ الإسكندرية.

مباراة كرة قدم ودية بين منتخب مصر والكويت

مباراة كرة قدم ودية بين منتخب مصر والكويت