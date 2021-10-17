إجراء عملية قسطرة بالمخ لمريضين يعانيان من جلطات متكررة فى السويس

تمكن فريق وحدة القسطرة بمستشفى السويس العام، من إجراء قسطرة مخية ناجحة لمريضين يعانيان من جلطات متكررة بالمخ، وذكر مديرية الصحة في محافظة السويس خلال بيان لها، أن فريق وحدة القسطرة القلبية بمستشفى السويس العام بقيادة الدكتور أحمد شبل استشاري القلب ورئيس الوحدة، نجح في إجراء قسطرة مخية لمريضين من كبار السن.

وكان مريضين مسنين، قد وصلا لمستشفى السويس العام يعانيان من جلطات متكررة بالمخ وعلى الفور تم عمل الفحوصات اللازمة، فتبين وجود ضيق بالشرايين المخية، وتم إجراء قسطرة مخية ناجحة لهما وذلك بمشاركة الأستاذ الدكتور محمد خالد عليوه أستاذ المخ والأعصاب والقسطرة المخية بجامعة عين شمس ونخبة من الأطباء والتمريض وتحت إشراف الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس والدكتور أحمد محمد نوح مدير إدارة المستشفيات .

جدير بالذكر بأن الوحدة تنفذ جميع عملياتها مجاناً للمواطنين وعلى نفقة الدولة، ويأتى هذا في إطار توجيهات الدكتور إسماعيل الحفناوي على دعم الخدمات الطبية بالمحافظة ولاسيما بعد تعاقد مستشفى السويس العام مع كبار الأساتذة والاستشاريين من أكبر الجامعات المصرية

كان اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، قد افتتح سبتمبر الماضي وحدة القسطرة التداخلية لأمراض القلب والمخ والأطراف بمستشفى السويس العام، ورافقه الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ.

ووجه المحافظ الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لدعمها لمنظومة الصحة بالسويس وتدعيم وحدة القسطرة بالمستلزمات الطبية وطاقم طبي مدرب على أعلى مستوى من المهنية.

وأشار إلى مساهمة المحافظة بمبلغ 2 مليون جنيه في تطوير المبنى ودعم الوحدة، كما دعمت بعض الشركات بعدد 4 أجهزة طبية بتكلفة تقدر بمبلغ 5 ملايين جنيه تقريبا بالإضافة إلى تدعيم بالمستلزمات وعدد من الأسرة لوحدة القسطرة.