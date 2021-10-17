تزوج من مسيحية.. 8 معلومات عن الفنان ممدوح موافي في ذكرى وفاته

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان ممدوح وافي الذي رحل عن عالنا في 17 أكتوبر من عام 2004 عن عمر 53 سنة، وكان رحيله صادمًا لصديقه المقرب الفنان أحمد زكي.

ويعد ممدوح وافي واحدًا من أشهر كوميديانات السينما المصرية، كما برع في تقديم أدوار الشر، وفى هذا التقرير نقدم أبرز المعلومات عن الكوميديان الراحل:

1- ولد ممدوح محمد علي وافي، في 30 نوفمبر 1951، وبدأ حياته المهنية بالعمل في أحد البنوك الحكومية إلا أن عشقه للفن جعله يتجه إلى التمثيل حتى إنه قرر أن يصقل موهبته عن طريق الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

2- بدأ مشواره الفنى عام 1979 من خلال المسرح، حيث شارك في العديد من الأعمال المسرحية، ومنها "حمري جمري"، وأيضًا مشاركته في مسرحية "بندق بيه" مع محمد عوض، وشارك في مسرحية "الورثة" مع نجاح الموجي وسيد زيان، إلى جانب مشاركته في مجموعة من المسرحيات للفنان محمد صبحي منها "الهمجي"، بالإضافة إلى مسرحيات "هي والتلامذة"، "حضرات السادة العيال"، و"تزوير في أوراق عاطفية".

3- شارك أيضا في عدد كبير من الأعمال الدرامية، ومن أبرزها "الحاج متولي"، "السيرة الهلالية"، "ونيس"، "قط وفار"، "حارة المحروسة"، "الزوجة أول من يعلم"، "رجل من زمن العولمة"، و"سنبل بعد المليون".

4- دخل عالم السينما عام 1985 من خلال دوره في فيلم "الإنس والجن"، لينطلق بعد ذلك في معظم أعمال صديقه النجم الراحل أحمد زكي في أفلام "استاكوزا"، "أبو الدهب"، "سواق الهانم"، "مستر كاراتيه"، "ناصر 56".

5- تزوج ممدوح وافي من خارج الوسط الفني بسيدة مسيحية وتحدي أهله بسبب حب الشديد لها رغم رفضهم لهذه الزيجة وأنجب منها 3 أبناء، هم: نورا وهاني وياسمين.

6-ارتبط ممدوح وافي بعلاقة صداقة قوية بينه وبين أحمد زكى بدأت منذ الدراسة بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

وتصدر احمد زكي البطولة المطلقة، وأسندت إليه العديد من الافلام، كان حريصا خلالها على الاستعانة بصديقه "ممدوح وافي" في عدد من الأفلام التي قدمها، ومنها "سواق الهانم"، "البيضة والحجر"، "استاكوزا" و"أبو الدهب"، والذى جسد من خلالها ممدوح وافى دور الصديق والبطل الثاني.

7- اكتشف بالصدفة إصابته بمرض السرطان حيث كان يحاول التخفيف عن صديقه احمد زكي الذي أصيب بمرض سرطان الرئة ورفض إجراء فحوصات فما كان من ممدوح وافي إلاّ أن شجعه وقام بعمل تحاليل مماثلة وكانت الفاجعة في جسد إصابة ممدوح وافي بعد ظهور النتيجة ليتزامل الصديقان في رحلة الفن والمرض.

8- فارق ممدوح وافي الحياة، في مستشفى قصر العيني، عن عمر ناهز 53 عاما، بعد معاناة مع مرض السرطان في الجهاز الهضمي، بعد أن أوصى بأن يدفن مع صديقه في قبر واحد، وبالفعل دفن في قبر أحمد زكي قبله، والذي لم يتحمل الفراق، وبعد 5 أشهر فقط، لحق به في 27 من مارس عام 2005، بعد معاناة مع المرض اللعين.