وزير الاتصالات يدعو إلى الاعتماد على أبناء إفريقيا في تنفيذ المشروعات

استعرض الوزير الجهود المبذولة فى إطار التعاون مع دول القارة الأفريقية ومنها تنفيذ مبادرة لتنمية قدرات وتأهيل 10 آلاف شاب مصرى وإفريقى على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات، وكذلك تحفيز تأسيس 100 شركة مصرية وإفريقية ناشئة في هذا المجال، حيث استفاد من المبادرة حتى الآن 7 آلاف شاب و78 شركة ناشئة.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جلسة "مصر الرقمية فتح آفاق جديدة للتنمية والاستثمار، اليوم، ضمن مؤتمر "رؤية إفريقيا"، وذلك فى إطار فعاليات معرض ومؤتمر "جيتكس جلوبال في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وقال الوزير، إنه جرى تأسيس المركز المصرى الإفريقى للتدريب في مجال تنظيم الاتصالات، والذي يهدف إلى بناء كفاءات بشرية أفريقية قادرة على التعامل مع التحديات الناشئة فى هذا القطاع وهو الأول من نوعه فى أفريقيا للتدريب فى هذا المجال، بالإضافة الى تقديم تدريب متخصص فى بناء القدرات من خلال المركز الإقليمى للتدريب البريدي حيث تم اعتماد المركز من قبل اتحاد البريد العالمي كمركز تدريب بريدى إقليمي فيي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضح أنه يتم التعاون في إطار أنشطة مجموعة العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعى التابعة للاتحاد الأفريقى للاستفادة من هذه التكنولوجيا لتلبية احتياجات القارة في عدة قطاعات ومنها الصحة والتعليم والزراعة؛ موضحا أنه تم تأسيس جامعة مصر للمعلوماتية التي تعد أول جامعة في إفريقيا والشرق الأوسط متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المرتبطة بها؛ وتهدف إلى بناء كفاءات بشرية فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال الشراكة مع الجامعات الدولية المرموقة.

وأشار إلى أن القارة الإفريقية لديها فرص للتعاون المشترك في عدة مجالات منها الشمول الرقمي، والاتصال العالمي، وبناء القدرات، واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تعزيز الثقة والأمن فى البيئة الرقمية على النحو الذى يتماشى مع أهداف القارة لعام 2063، كما يمكن الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية فى تعميق اندماج البلدان الأفريقية فى سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.

وشدد على ضرورة تحديد الأولويات في العمل وفقًا لاحتياجات قارة إفريقيا مع الاعتماد على أبناء القارة في تنفيذ المشروعات بالتعاون مع شركاء من داخل القارة وخارجها، منوهًا إلى زيادة نسبة السكان داخل القارة الذين لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت، حيث ارتفعت من 21.8٪ فى عام 2013 إلى 41.9٪ فى عام 2019.

ودعا الدكتور عمرو طلعت المستثمرين إلى الاستثمار في مصر، موضحًا المزايا التنافسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري الذى يمتلك قاعدة عريضة من الشباب المبدع القادر على تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة، والذي يمتلك المهارات المطلوبة فى وظائف المستقبل.

يذكر أن الدكتور عمرو طلعت يزور دبى على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة فى فعاليات الدورة الـ41 لفعاليات معرض ومؤتمر "جيتكس جلوبال"، ومعرض "إكسبو دبي 2020"، بالإضافة الى عقد لقاءات مع عدد من كبرى الشركات العاملة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ للتباحث حول ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري.