إزالة 220 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة ببنى سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، العمل في المرحلة الثانية من الموجة الـ18 لإزالة التعديات تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضِ الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضِ الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة، وتضمن الإشارة إلى أنه تم أمس السبت إزالة 38 حالة تعدٍ على أراضِ أملاك الدولة وولاية الري وحماية النيل على مساحة 25 ألف متر تقريبًا ليصل بذلك إجمالي ما تم إزالته "منذ بدء المرحلة الثانية في 11 أكتوبر الجاري وحتى صباح اليوم" إلى 220 حالة، وذلك في ظل التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وذلك حسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وأكد محافظ بنى سويف أن ملف مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضٍ الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تطلقها الحكومة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة، مؤكدًا أنه لا تهاون في حق الدولة والشعب وتطبيق القانون.