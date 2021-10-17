الأحد 17 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. نظر دعوى رئيس الأهلى ضد مرتضى منصور أمام المحكمة الاقتصادية

مرتضي منصور ، الخطيب
مرتضي منصور ، الخطيب

تستكمل المحكمة الاقتصادية في القاهرة، اليوم  الأحد، النظر في الدعوى المقامة من رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب، ضد رئيس نادي الزمالك الأسبق مرتضى منصور، والتي يتهمه فيها بالسب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

تفاصيل القضية
وكشفت أوراق الدعوى التي حملت رقم 1451 سنة 21، أن مرتضى منصور قام بسب وقذف مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس النادي الكابتن محمود الخطيب عبر مقطعين فيديو نشرهما عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ب تاريخ 7 يناير 2019، و 9 يناير 2019، تضمنا إساءات إلى النادي الأهلي و مجلس إدارته.

 

والثلاثاء الماضي، أصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية، حكمها في القضيتين رقمي 414، 415 لسنة 2020 تعويضات ، بأن ألزمت مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك الأسبق بدفع مبلغ 200 ألف جنيه كتعويض عن بعض وقائع السب و القذف.

 

وجاء في حيثيات الحكم أن الدائرة 12 تعويضات تلزم مرتضى أحمد منصور بأن يؤدي لـ هاني مجدي حجاج و شهرته هاني العتال، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية مبلغ وقدره 2000 ألف جنيه ، لتعويضه مدنيا عن بعض وقائع وعبارات السب و القذف الموجه من المذكور ل هاني العتال وأسرته – بحسب ما ذكره مكتب الدكتور كمال شعيب المحامي.

 

وفي نفس السياق، حددت محكمة جنح مستأنف الهرم جلسة 14 أكتوبر المقبل لنظر أولى جلسات استئناف المستشار مرتضي منصور، على الحكم الصادر ضده هو و مذيع قناة الزمالك أحمد جمال، و الذي يقضي بتغريمه 15 ألف جنيه في 4 دعاوى مقامة من الإعلامي عبد الناصر زيدان، و رئيس الزمالك الأسبق ممدوح عباس، و نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك السابق هاني العتال يتهمونه فيهم ب السب و القذف.
 

دعوى النادي الأهلي مرتضى منصور المحكمة الاقتصادية محمود الخطيب مواقع التواصل الاجتماعي

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