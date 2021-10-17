الحكومة الفنزويلية تعلق الحوار مع المعارضة بعد تسليم أليكس صعب لواشنطن

أعلنت السلطات الفنزويلية عن تعليق المفاوضات مع المعارضة احتجاجا على تسليم رجل الأعمال والدبلوماسي أليكس صعب للولايات المتحدة، الذي وصفته حكومة فنزويلا بـ "عملية اختطاف".

وقال البرلماني الاشتراكي، الذي يترأس فريق التفاوض الحكومي، خورخيه رودريغيز، إن الوفد لن يحضر جولة المفاوضات التي من المقرر أن تبدأ في المكسيك يوم الأحد.

من جهتها، قالت الحكومة في بيان لها إن فنزويلا: "تدين اختطاف الدبلوماسي الفنزويلي أليكس صعب من قبل الولايات المتحدة بالتآمر مع سلطات جزر الرأس الأخضر، التي عذبته واحتجزته لمدة 491 يوما دون مذكرة اعتقال وإجراءات قانونية لازمة في انتهاك لقوانين الرأس الأخضر واتفاقية فيينا".

ويأتي ذلك بعد أن سلمت سلطات الرأس الأخضر الكولومبي من أصل لبناني أليكس صعب، الذي عينته فنزويلا مبعوثا إلى إفريقيا وعضوا في فريق التفاوض مع المعارضة، إلى الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يمثل أمام المحكمة بتهم الفساد وتبييض الأموال.

وعلى صعيد آخر، حصلت فنزويلا على شحنة جديدة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وأشار الحساب الرسمي للقاح الروسي على "تويتر" إلى أن هذه الشحنة ستستخدم ضمن البرنامج الوطني الفنزويلي لتطعيم السكان ضد فيروس كورونا.

وتعتزم السلطات الفنزويلية تطعيم 70% من سكان البلاد ضد الفيروس حتى نهاية أكتوبر الجاري، وإيصال تلك النسبة إلى ما بين 80 و90% حتى شهر ديسمبر المقبل.

يذكر أن فنزويلا تستخدم لقاح "سبوتنيك V" الروسي الذي طوره مركز غاماليا للأبحاث، إضافة إلى لقاح شركة "سينوفارم" الصينية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.