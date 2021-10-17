الأحد 17 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الأوقاف الجزائرى: محاربة التطرف الدينى والعنف يحتاج إلى تضافر الجهود

وزير الأوقاف الجزائرى
وزير الأوقاف الجزائرى

 أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي أن محاربة التطرف الديني والعنف يحتاج إلى تضافر الجهود.


و قال بلمهدي - خلال كلمته في الندوة العلمية المنعقدة، تحت عنوان (ظاهرة العنف و التطرف) - إن هناك أوكارا دولية تصنع الإرهاب انطلاقا من التطرف الفكري والديني والعلمي، مضيفا أن هذه أوكار لها القدرة على توجيهه وتغيير شكله وتمويليه.


و أوضح الوزير الجزائري أنه عندما يخطئ الانسان في فهم الرسالة السماوية يخطئ أيضا في الممارسة ويحدث عن ذلك مشاكل ما يجعله عرضة للعنف والتطرف.


كما دعا وزير الشؤون الدينية إلى حماية الأجيال القادمة من ظاهرة العنف و التطرف، من خلال تظافر الجهود والفهم الصحيح للدين واتباع منهج الوسطية.


و ساق الوزير مثالا ببلاده التي عانت من ظاهرة الإرهاب و للممارسات المتطرفة لأزيد من عشر سنوات، حيث كانت ميدانا ومسرحا للأعمال العنيفة والحوادث المرعبة.

 

وعلى صعيد آخر، سجلت وزارة الصحة الجزائرية،  95 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 3 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

و أوضحت الوزارة - في بيان أن إجمالي الحالات المصابة بلغ 205 آلاف و 199 حالة؛ بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 140 ألفا و 687 شخصا.

 

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 5 آلاف و870 حالة ، فيما يتواجد حاليا 13 مريضا في العناية المركزة.

 

كما نوهت الوزارة الجزائرية إلى أن 26 ولاية من أصل 58 لم تسجل أي حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 19 ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات، و سجلت 3 ولايات 10 حالات فما فوق.

 

و أوصت وزارة الصحة الجزائرية المواطنين بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، و الامتثال لقواعد الحجر الصحي.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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