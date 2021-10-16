الأرجنتين تتلقى دفعة أخرى من لقاح سبوتنيك الروسي

أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينة، السبت، أنها تلقت دفعة أخرى من لقاح فيروس كورونا سبوتنيك في الروسي (Sputnik V).

وقالت الوزارة، في بيان على تويتر: "تم تسليم دفعة أخرى من 500 ألف جرعة من اللقاح إلى البلاد، الذي سيمكنها من مواصلة الوفاء بالجدول الزمني بموجب الخطة الاستراتيجية بشأن تطعيم السكان"، إضافة إلى سبوتنيك، يتم استخدام اللقاحات، التي طورتها أسترازينيكا وسينوفارم، ومديرنا، وفايزر في البلاد كما تستخدم مزيجًا من المكون الأول من سبوتنيك مع لقاح أسترازينيكا ومديرنا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن كورونا ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.