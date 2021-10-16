السبت 16 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

ننشر أسماء العلماء المكرمين من الرئيس في احتفالية المولد النبوي غدًا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدًا، احتفالية المولد النبوي الشريف التي تنظمها وزارة الأوقاف بمركز المنارة للمؤتمرات.

ومن المقرر تكريم عدد من علماء الدين الذين خدموا كتاب الله من مصر وخارجها.

وكشفت مصادر بوزارة الأوقاف أسماء العلماء الذين سيتم تكريمهم في احتفالية المولد النبوي الشريف.

-  الداعية الإسلامية الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

-  الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني السابق بوزارة الأوقاف.

-  الشيخ أحمد عصام الدين، إمام بمديرية أوقاف القاهرة.

-  الشيخ إسماعيل الراوي،  وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء.

-  الدكتورة نهاد حتاته، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الأوقاف السابق.

-  الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي، أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر.

ومن المكرمين من خارج جمهورية مصر العربية:

-  الشيخ نصر الدين مفرح، وزير الشئون الدينية والأوقاف السوداني.

- الشيخ عبدالله برك، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ويشارك فى الاحتفالية رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتورمحمد مختار جمعة، ومفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، ورئيس مجلس النواب والوزراء والنواب وسفراء وممثلو الدول العربية والإسلامية ووكلاء الأوقاف، وعدد كبير من كبار رجال الدولة.

احتفالية المولد النبوي الشريف وزارة الأوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسي علماء الدين مركز المنارة للمؤتمرات مركز المنارة المؤتمرات

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وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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