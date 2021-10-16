السبت 16 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

منح دراسية للمحامين بالمعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان

نقابة المحامين
نقابة المحامين

وافق المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان على تقديم منح للمحامين لاستكمال دراستهم بالمعهد، وفق برتوكول تعاون مع نقابة المحامين.

تلقى رجائي عطية نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، خطابا من الدكتور ياسر جادالله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، يتضمن موافقة المعهد على التعاون مع النقابة، وتقديم منح للمحامين لاستكمال دراستهم العليا بالمعهد.

وأسند نقيب المحامين، إلى أبوبكر الضوه الأمين العام المساعد للنقابة، مهمة تفعيل البرتوكول والتعاون مع المعهد، وتعميمه على النقابات الفرعية لإعمال أثره، لمنح المحامين درجتي الماجستير والدكتوراه.

فيما تعقد نقابة المحامين 4 جلسات حلف يمين قانونية للمحامين الجدد خلال الأسبوع الجاري، تبدأ من غد الأحد حتى الأربعاء، بمقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس من الساعة التاسعة صباحًا، برئاسة نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف الأمين العام الأستاذ حسين الجمال، وحضور أعضاء من مجلس النقابة العامة، وحددت النقابة المواعيد كالتالي:

الجلسة الأولى لنقابات: «جنوب القاهرة ـ شمال القاهرة ـ حلوان ـ الجيزة ـ 6 أكتوبر»، في يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021، بمقر النقابة العامة.

الجلسة الثانية لنقابات: «القاهرة الجديدة ـ بنها ـ شبرا الخيمة ـ المنوفية ـ طنطا ـ المحلة الكبرى ـ شمال الشرقية  ـ جنوب الشرقية»، في يوم الاثنين الموافق  18 أكتوبر  2021، بمقر النقابة العامة.

الجلسة الثالثة لنقابتي: «الإسكندرية ـ مطروح ـ كفر الشيخ ـ شمال الدقهلية ـ جنوب الدقهلية ـ شمال البحيرة ـ جنوب البحيرة ـ دمياط ـ الإسماعيلية ـ بورسعيد ـ السويس»، في يوم الثلاثاء الموافق  19 أكتوبر  2021، بمقر النقابة العامة.

الجلسة الرابعة لنقابتي: «بني سويف ـ الفيوم ـ المنيا ـ شمال أسيوط ـ جنوب أسيوط ـ سوهاج ـ قنا ـ الأقصر ـ أسوان ـ الوادي الجديد ـ البحر الأحمر ـ شمال وجنوب سيناء»، في يوم الأربعاء الموافق  20 أكتوبر 2021، بمقر النقابة العامة.

رجائي عطية نقابة المحامين جامعة حلوان نقيب المحامين برتوكول تعاون منح دراسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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