السبت 16 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

عبده أبو عايشة: موقف الدولة من التعدي على الأراضي الزراعية واضح

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

قال عبده أبو عايشه عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن موقف الدولة من التعديات على الأراضي الزراعية واضح وقوي ولا لبس فيه، موضحا أن الدولة تبني مساكن في عواصم المحافظات وأراضي صحراء، وكبديل للمناطق العشواية غير الآمنة، ولن تقبل باستمرار المخالفات والتعدي على الأراضي الزراعية بأي شكل من الأشكال.

وأشار في بيان له اليوم إلى ما قاله الرئيس السيسي خلال افتتاحه عدد من مشروعات «إسكان بديل» أن التعدي على الأرض الزراعية مرفوض تمامًا وقضية دولة، بما يجعل من هذا التعدي جريمة كاملة ستتصدى لها الدولة، وهى بالفعل تقوم بذلك،  قائلا: «تصريحات الرئيس رسالة واضحة بالالتزام بالتخطيط الحضاري والعمراني للمستقبل».

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن التعديات على الأرض الزراعية، أفقدت مصر ملايين الأفدنة من أخصب الأراضي الصالحة للزراعة، وخلقت مجمعات عشوائية على مدار عقود، مؤكدا أنه حان الآن وقت الإصلاح والحفاظ على مقدرات الدولة، وعلى الأراضي الزراعية والخضوع للنظام والبناء المتكامل المدروس الذي تقدمه الدولة عبر مختلف مشاريعها، قائلا: الدولة تتحمل مصاريف كثيرة، لكنها تتم في إطار رؤية شاملة للبناء والتعمير والإصلاح، وهو ما لم يحدث بمصر منذ عقود.

وزارة الصحة الرئيس السيسي الأراضي الزراعية التعدي على الأراضي الزراعية تعديات على الأراضي الزراعية التعديات على الأراضي الاراضي الزراعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

«اغتصاب الطفولة».. الباز يهاجم مسئولى الأزهر بسبب «يونيفورم» الطالبات الصغيرات

النيابة العامة تفجر مفاجأة فى واقعة «ميكروباص الساحل»

تشمل 5 قيادات.. حركة تنقلات جديدة لرؤساء شركات التعدين

انخفاض فى درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة

أول تعليق من موسيمانى بعد تعثر الأهلى أمام بطل النيجر

إبتسام أمام محكمة الأسرة: «اتجوز عليا أرملة وقالي عايز أخد ثواب»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد مجاهد

أوراق مجهولة.. نصر أكتوبر فى شعر العامية

د.أحمد الخميسى

نوبل بين محفوظ وأيتماتوف

ماجد حبته

تاريخ مختصر للأزمة اللبنانية

ماجدة الجندى

أحلام لا تنتهى

مؤمن المحمدي

ملوخيتنا ملوخيتنا

علي سعدة

هيباتيا.. والجمهورية الجديدة

د. منى حلمى

أنعيها وكأننى أنعى نفسى

ماجد حبته

أيها العالم الجميل.. أين أنت؟

صور

دوري أبطال إفريقيا.. مباراة تعادل الأهلي والحرس الوطني

جلسة عرض مشاريع سينمائية بواسطة جيميني إفريقيا

فرح محمد مجدى قفشة

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: صمت المجتمع الدولي على الاستيطان يُشكك في تمسكه بحل الدولتين

وسط وقوع إصابات.. مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينين جنوب نابلس

فلسطين: إقامة محطة الحافلات الاستيطاني جنوب نابلس يهدف لتقطيع أوصال الضفة