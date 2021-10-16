عبده أبو عايشة: موقف الدولة من التعدي على الأراضي الزراعية واضح

قال عبده أبو عايشه عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن موقف الدولة من التعديات على الأراضي الزراعية واضح وقوي ولا لبس فيه، موضحا أن الدولة تبني مساكن في عواصم المحافظات وأراضي صحراء، وكبديل للمناطق العشواية غير الآمنة، ولن تقبل باستمرار المخالفات والتعدي على الأراضي الزراعية بأي شكل من الأشكال.

وأشار في بيان له اليوم إلى ما قاله الرئيس السيسي خلال افتتاحه عدد من مشروعات «إسكان بديل» أن التعدي على الأرض الزراعية مرفوض تمامًا وقضية دولة، بما يجعل من هذا التعدي جريمة كاملة ستتصدى لها الدولة، وهى بالفعل تقوم بذلك، قائلا: «تصريحات الرئيس رسالة واضحة بالالتزام بالتخطيط الحضاري والعمراني للمستقبل».

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن التعديات على الأرض الزراعية، أفقدت مصر ملايين الأفدنة من أخصب الأراضي الصالحة للزراعة، وخلقت مجمعات عشوائية على مدار عقود، مؤكدا أنه حان الآن وقت الإصلاح والحفاظ على مقدرات الدولة، وعلى الأراضي الزراعية والخضوع للنظام والبناء المتكامل المدروس الذي تقدمه الدولة عبر مختلف مشاريعها، قائلا: الدولة تتحمل مصاريف كثيرة، لكنها تتم في إطار رؤية شاملة للبناء والتعمير والإصلاح، وهو ما لم يحدث بمصر منذ عقود.