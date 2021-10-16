الرئيس السيسى: أنشغل بما علينا تنفيذه عن الفرح بإنجاز المشروعات

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بجميع المصريين على مدار السنوات السبع الماضية وليس فقط بالطبقة المتوسطة والغنية كما يشيع البعض.

وقال الرئيس، في تعقيبه اليوم السبت على كلمة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار خلال الاحتفال بافتتاح مشروعات إسكان بديل للمناطق غير الآمنة، إنه لا يفرح بما يتم إنجازه من مشروعات على قدر انشغاله بما لا يزال يتعين تنفيذه من مشروعات مستقبلية.

وأضاف الرئيس "أحلم ببناء 3 ملايين وحدة سكنية جديدة بتكلفة تتراوح ما بين 500- 600 مليار جنيه لكل مليون وحدة سكنية وذلك دون حساب تكلفة الأرض".

وأشار إلى أن القضية ليست قضية إسكان فقط، ولكن يتعين الأخذ في الاعتبار أن من يعيش في مناطق غير آمنة سيكون رافضًا لكل شيء، داعيًا إلى وضع وتنفيذ المزيد من البرامج لإخراج الناس من الحالة التي كانوا يعيشون فيها في هذه المناطق.

وقال الرئيس السيسي: الحمدلله على ما مكننا من أن نقوم به من جهود لتغيير حياة الناس إلى الأفضل، مستطردًا "أنه لا يزال أمامنا الكثير الذي يجب علينا أن نفعله".

ولفت إلى أن ما يقوم به من فتح ملفات مثل إعادة تنظيم الدعم هدفه الوحيد توفير المال واستخدامه في مكانه الصحيح مثل تمويل مشروعات الإسكان التي يتم افتتاحها اليوم كإسكان بديل للمناطق غير الآمنة، ما يحدث تغييرًا كبيرًا في حياة الناس، على مراحل لوضع حد للمناطق غير الآمنة بصورة نهائية.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن الوضع الحالي تشكل على مدى 60 عامًا وحلمنا هو إنهائه خلال فترة من 5-10 سنوات، مشددًا على أن جزءًا كبيرًا من المشكلة الراهنة مرتبط باستمرار النمو السكاني بالمعدلات الحالية التي تعرقل جهود التنمية، لافتًا إلى أن الزيادة السكانية بمعدل مليوني نسمة سنويًا تحتاج إلى إقامة عدد كبير من المدارس والوحدات السكنية وتوفير فرص العمل.