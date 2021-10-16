عمرو سليم وفرقته الموسيقية فى سهرة فنية بالأوبرا.. الخميس

يقدم عازف البيانو عمرو سليم حفلًا في الثامنة مساء الخميس ٢١ أكتوبر الجاري على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية بمصاحبة عازفة الهارب ياسمين الحربى والفرقة الموسيقية.

ويتضمن برنامج الحفل مجموعة من أشهر أعمال الموسيقى العربية التي أعاد سليم صياغتها لتتناسب مع آلة البيانو ومنها "إن راح منك يا عين، وقلبي ومفتاحه، والدنيا ريشة في هوا، ونسم علينا الهوى، وميدلي لكوكب الشرق أم كلثوم وميدلي سعد عبدالوهاب".

يذكر أن عازف البيانو عمرو سليم تأثر منذ طفولته بالموسيقى عندما كان يستمع لعزف جدته على آلة العود وعندما اكتشف موهبته التحق بالمدرسة الداخلية لرعاية المكفوفين وكان لديه شغف بحصص الموسيقي وبدأ بالعزف على آلة الأكورديون وبعد خمس سنوات اختار آلة البيانو لتصبح رفيق الدرب بعدها التحق بمعهد ناصر للموسيقي العربية ومن خلاله شارك في العديد من المسابقات الموسيقية منها أحسن عازف وهو طالب في الإعدادية وحصل على المركز الأول على الجمهورية، إلى أن التحق بجامعة القاهرة، وشارك فى المسابقة على مدار سنوات الجامعة الأربع، وكان رؤساء المسابقة وقتذاك الموسيقار رفعت جرانة، ومدحت عاصم، ومحمد الموجى، وعاطف صدقى.

وبعد أن تخرج في الجامعة أنشأ أول فرقة موسيقية خاصة به مكونة من الدكتور عصمت نصار وعاطف إمام وعمو فؤاد وهشام محمد العربي بن محمد العربى الرقاق وكانت الفرقة تعمل على إعادة توزيع الأغاني التى تم نسيانها، تم تكريمه في مهرجان الموسيقى العربية في عام 2019 ومهرجان القلعة عام في 2021.