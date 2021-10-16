السبت 16 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لتحسين منظومة المياه.. تأهيل وتبطين 2898 كيلومترا من الترع

تأهيل وتبطين الترع
تأهيل وتبطين الترع

تنفذ قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي، ضمن تنفيذ خطة إستراتيجية تحسين منظومة المياه وتقليل الفاقد منها وإعادة إستخدامها  أكثر من مرة.

 إحداث نقلة حضارية لترشيد استهلاك المياه

وانتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم السبت، من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 2898،59 كيلو متر من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه من المستهدف والذى يبلغ 6،29 كيلو متر، في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة.

 وقال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة يهدف إلى تحسين نوعية المياه والتى تنعكس ايجابياً على جودة المحاصيل وبالتالي على صحة المواطنين، وفتح المجال امام تصدير هذه المنتجات الزراعية.

وأوضح غانم لـ"الدستور" أن المشروع يستهدف تحسين الصورة العامة لشبكة الترع وعمل الصيانة اللازمة لها بأسلوب علمي مدروس يضمن استدامتها للأجيال المقبلة.

كما أكد المتحدث الرسمي أن المشروع يحقق التكامل المطلوب بين أجهزة الدولة المختلفة لإنجاز الأهداف المطلوبة "الرى والزراعة والنقل"، وتعظيم العائد من الاستثمارات المنفقة على هذا المشروع القومى، مشيرًا إلى فائدة المشروع فى زيادة عرض جسور الترع.

 كذلك يتضمن المشروع القومى أعمال تبطين وتأهيل حوالى 7000 كيلومتر من الترع المتعبة لترشيد المياه بالمرحلة الآولى بقيمة إجمالية قدرها 18 مليار جنيه تنهى منتصف 2022، ويتم استكمالها إلى 20 ألف كيلومتر بالمرحلة الثانية على مستوى محافظات الجمهورية.
 

المشروع القومي لتاهيل وتبطين الترع مشكلة البطالة الرئيس عبدالفتاح تقليل الفاقد المستخدمة وزاره الموارد المائيه

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وائل لطفي

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