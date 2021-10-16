السبت 16 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 16-10-2021

الطقس فى مصر
الطقس فى مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت نهارًا طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، ويسود ليلًا طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقع الخبراء شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وأن تكون حالة البحرالمتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وأن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 34 21
الأسكندرية 29 20
وادي النطرون 34 20
طنطا 33 21
شبين الكوم 33 21
دمنهور 32 20
بلطيم 29 21
مطروح 28 18
السلوم 28 19
سيوة 31 17
بورسعيد 30 23
دمياط 30 23
الزقازيق 32 21
المنصورة 32 20
الإسماعيلية 34 21
السويس 34 21
العريش 29 22
رفح 29 22
رأس سدر 32 20
نخل 31 19
نويبع 33 26
طابا 31 22
كاترين 31 17
الطور 29 24
شرم الشيخ 38 26
الغردقة 37 26
مرسى علم 37 24
الفيوم 34 21
بني سويف 35 20
المنيا 36 20
أسيوط 37 20
سوهاج 38 22
قنا 39 23
الأقصر 40 24
أسوان 42 26
إدفو 42 26
أبوسمبل 41 26
الوادي الجديد 38 22
شلاتين 36 24
أبو رماد 34 22
حلايب 33 24
رأس حدربة 32 23

البحر الاحمر سوهاج صور الوادي الجديد مصر ارصاد كاترين بني سويف جديد هيئة قنا درجات المنيا تفاصيل درجات الحرارة مرسى الوجه البحري الحرارة

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