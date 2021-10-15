إلهام عبدالبديع بفستان بطانة جديد بمهرجان الجونة

خطفت الفنانة إلهام عبدالبديع، الأنظار خلال إطلالتها باليوم الثاني من مهرجان الجونة في دورته الخامسة هذا العام.

وأطلت إلهام بفستان أشبه بفستان "البطانة" للفنانة رانيا يوسف، الأمر الذي تسبب في إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث ربطها البعض بواقعة فستان رانيا يوسف.

وارتدت الفنانة إلهام، فستانًا طويلًا أبيض غامقًا، ونسقت معه حقيبة فضية، مع شعر أصفر، وحذاء ذات لون ذهبي.

فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2021

وتشهد فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2021، ندوة للفنان أحمد السقا، بعد ظهر الجمعة، على هامش تكريمه في حفل الافتتاح مساء الخميس، بحضور عدد من نجوم الفن المشاركين في المهرجان، أبرزهم يسرا، منى زكي، منة شلبي، هند صبري، شريف منير.

وتتضمن الفعاليات، جلسة عرض مشاريع سينمائية بواسطة جيميني إفريقيا، الساعة 12 ظهر اليوم وتستمر حتى الساعة 2 عصرًا، بخلاف عرض السجادة الحمراء كازابلانكا بيتس، لعرض فيلم علي صوتك، ومدته 102 دقيقة، وذلك في الساعة 5.30 مساء اليوم في فيستيفال بلازا بالجونة.

كما يتم عرض مجموعة من الأفلام المشاركة في المهرجان، منها فيلم ضوء طبيعي، الساعة 3:45 عصرًا، ومدته 103 دقائق، كذلك عرض فيلم أرتور رامبوا في الساعة 7 مساءً ومدته 86 دقيقة، بقاعة أوديمكس.

وفي سي سينما 2، سيتم عرض عدد من الأفلام منها الساعة 3 عصرًا فيلم حياة إيفانا ومدته 80 دقيقة، وفيلم حيوان الساعة 5:45 مساءًا ومدته 120 دقيقة.

وفي سي سينما 3، عرض فيلم كريستوف كيشلوفسكي: أنا بين بين، ومدته 56 دقيقة وذلك في الساعة 3:15 عصرًا، وفيلم الأوليمبياد- باريس الحي الـ13 في الساعة 8:45 مساءً ومدته 106 دقائق.

وفي سينما أرينا، عرض فيلم كوبيليا الساعة 6:45 مساء اليوم ومدته 82 دقيقة، وفيلم ماما أنا بالمنزل الساعة 9:30 مساءً ومدته 104 دقائق.