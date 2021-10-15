الجمعة 15 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

إلهام عبدالبديع بفستان بطانة جديد بمهرجان الجونة

إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع

خطفت الفنانة إلهام عبدالبديع، الأنظار خلال إطلالتها باليوم الثاني من مهرجان الجونة في دورته الخامسة هذا العام.

وأطلت إلهام بفستان أشبه بفستان "البطانة" للفنانة رانيا يوسف، الأمر الذي تسبب في إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث ربطها البعض بواقعة فستان رانيا يوسف.

وارتدت الفنانة إلهام، فستانًا طويلًا أبيض غامقًا، ونسقت معه حقيبة فضية، مع شعر أصفر، وحذاء ذات لون ذهبي.

فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2021

 

وتشهد فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2021، ندوة للفنان أحمد السقا، بعد ظهر الجمعة، على هامش تكريمه في حفل الافتتاح مساء الخميس، بحضور عدد من نجوم الفن المشاركين في المهرجان، أبرزهم يسرا، منى زكي، منة شلبي، هند صبري، شريف منير. 

وتتضمن الفعاليات، جلسة عرض مشاريع سينمائية بواسطة جيميني إفريقيا، الساعة 12 ظهر اليوم وتستمر حتى الساعة 2 عصرًا، بخلاف عرض السجادة الحمراء كازابلانكا بيتس، لعرض فيلم علي صوتك، ومدته 102 دقيقة، وذلك في الساعة 5.30 مساء اليوم في فيستيفال بلازا بالجونة.

كما يتم عرض مجموعة من الأفلام المشاركة في المهرجان، منها فيلم ضوء طبيعي، الساعة 3:45 عصرًا، ومدته 103 دقائق، كذلك عرض فيلم أرتور رامبوا في الساعة 7 مساءً ومدته 86 دقيقة، بقاعة أوديمكس.

وفي سي سينما 2، سيتم عرض عدد من الأفلام منها الساعة 3 عصرًا فيلم حياة إيفانا ومدته 80 دقيقة، وفيلم حيوان الساعة 5:45 مساءًا ومدته 120 دقيقة.

وفي سي سينما 3، عرض فيلم كريستوف كيشلوفسكي: أنا بين بين، ومدته 56 دقيقة وذلك في الساعة 3:15 عصرًا، وفيلم الأوليمبياد- باريس الحي الـ13 في الساعة 8:45 مساءً ومدته 106 دقائق.

وفي سينما أرينا، عرض فيلم كوبيليا الساعة 6:45 مساء اليوم ومدته 82 دقيقة، وفيلم ماما أنا بالمنزل الساعة 9:30 مساءً ومدته 104 دقائق.

فستان رانيا يوسف الريد كاربت إلهام عبد البديع مهرجان الجونة 2021 الجونة

رئيس التحرير

وائل لطفي

صلاح عيسى.. صاحب دفتر الحكايات

الأكثر قراءة

محمد الباز يكشف هوية مطلق شائعة «الميكروباص الشبح»

وائل كفورى يتعرض لحادث مروع بسيارته فى بيروت

تنبيه مهم من «الداخلية» لقائدى الدراجات النارية والسيارات

رئيس حى أول طنطا يكشف حقيقة العثور على بقايا عظام وجماجم بمقلب قمامة

الخطر الكامن.. أسرار الأزمة الاقتصادية العالمية

«الحر راجع».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أيها العالم الجميل.. أين أنت؟

عفاف السيد

ظاهرة «جروبات الماميز»

سمر عادل

الصدمات الكبرى.. كيف وصلنا إلى الأزمة؟

صفاء النجار

الأبطال الخارقون خيال يمكن تحقيقه «1-2»

محمد نجم

موجة تضخم عالمية.. ماذا يحدث ببساطة؟

د.محمد شادي

كيف يتأثر الاقتصاد المصرى بأزمة الطاقة العالمية؟

د. داليا مجدي عبدالغني

حفنة من الانتصارات

حسين دعسة

نذر الحرب الأهلية في لبنان.. الوقود متوفر للأسف

صور

فرح محمد مجدى قفشة

ندوة أحمد السقا فى مهرجان الجونة السينمائى

نجوم الفن فى مهرجان الجونة

محطة تل أبيب

المزيد

فض الاشتباك.. كيف يصل قطاع غزة إلى تهدئة طويلة؟

سارة شريف تكتب: سر «رون أراد»

عبر مصر.. طلب إسرائيلى إلى حماس لإتمام صفقة تبادل الأسرى