الجمعة 15 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عقب تحذير «الداخلية».. عقوبة عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجات النارية

عقوبة عدم ارتداء
عقوبة عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجات النارية

أهابت وزارة الداخلية بقائدي الدراجات النارية الالتزام بارتداء الخوذة حرصاً على السلامة العامة والحفاظ على أرواح المواطنين.

كما أهابت الوزارة بقائدى السيارات السير فى الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، تجنباً للمسائلة القانونية.

ويتضمن قانون المرور الجديد، مجموعة من المواد الرادعة تتضمن عقوبات سالبة للحريات وأخرى مالية لمخالفات تندرج تحت شرائح مختلفة وهو ترصده “الدستور” فى السطور التالية:

- عقوبة عدم ارتداء خوذة الرأس أثناء قيادة الدراجات النارية

فرض القانون على سائقى المركبات حال نفاد 50 نقطة مرورية التى يتم خصمها من السائق حال ارتكاب تلك المخالفة على الطرق، وأقرت المادة 77 من القانون بخصم نقطتين حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه.

وزارة الداخلية الدراجات النارية الالتزام بارتداء الخوذة ارواح المواطنين

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وائل لطفي

صلاح عيسى.. صاحب دفتر الحكايات

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