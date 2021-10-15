عبر مصر.. طلب إسرائيلى إلى حماس لإتمام صفقة تبادل الأسرى

كشف مصدر مطلع تفاصيل جديدة عن مطالب إسرائيل إلى حركة حماس الفلسطينية، عبر مصر، وذلك من أجل إتمام صفقة تبادل أسرى بينهما.

وأكد مصدر مطلع- رفض الكشف عن هويته- خلال تصريحاته لصحيفة «الأيام» الفلسطينية، إن إسرائيل طلبت، من حماس، مقطعًا مصورًا يظهر تفاصيل جديدة عن الأسيريين الموجودين في قطاع غزة المحاصر.

وأضاف المصدر: "تل ابيب نقلت رسالة إلى حماس عبر مصر، قالت فيها إنها تريد توثيقًا مصورًا- فيديو- لمصير الجنديين شاؤول أورون، وهدار جولدن، الأسيرين لديها منذ عام 2014".

وأشار إلى أن حماس قالت إن الحصول على تصوير للجنديين الأسيريين، يجب أن تقابله خطوة إسرائيلية بالإفراج عن عدة فئات من الأسرى الفلسطينيين لديها، منهم النساء، والأطفال، والمرضى، وغيرهم ممن أعيد اعتقالهم، مؤكدًا أن إسرائيل لم تجب على رد حماس حتى الآن.

حماس تثمن دور مصر في القضية الفلسطينية

وأصدرت حركة حماس، أوائل شهر أكتوبر الجاري، بيانًا، أكدت فيه تثمينها للجهود التي تبذلها مصر من أجل استمرار الهدوء على حدود قطاع غزة المحاصر، وفي مختلف ملفات القضية الفلسطينية.

وأعربت الحركة الفلسطينية، خلال الاجتماعات في القاهرة، عن تقديرها مكانة مصر، ودورها في المنطقة والقضية الفلسطينية، معبرة عن شكرها لاستضافتها قيادة الحركة، ودورها في القضية الفلسطينية، والعمل على كسر الحصار لقطاع غزة.

وأشارت حماس إلى تقديرها لدور مصر الكبير تجاه القضية الفلسطينية وشعبنا الفلسطيني، ولقاءاتها المتواصلة مع قيادة الحركة، مضيفةً أن اللقاء مع المسؤولين المصريين تناول ملف صفقة تبادل الأسرى.

وأكدت أن مصر تلعب دورًا مهمًا بشأن التوصل إلى اتفاق تبادل للأسرى في ظل تعنت إسرائيل وعدم التقدم في هذا الملف.