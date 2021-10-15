«الزارعة»: 3 جوائز بباحثى معهد تكنولوجيا الأغذية فى مسابقة الجمعية العلمية

أعلن الدكتور شاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية، حصول 3 باحثين من المعهد على جوائز من الجمعية العلمية الغذائية.

تأتي هذه المسابقة في إطار إلقاء الضوء على أهمية دور البحث العلمي التطبيقي وربطه بالتصنيع الغذائي من خلال تحفيز وتشجيع الباحثين وتعظيم الاستفادة من مخرجاتهم البحثية.

وحصد الدكتور أحمد محمد أبوخشبة على جائزة المركز الأول لأفضل رسالة دكتوراة بعنوان «طرق الاستخلاص وتأثيرها على الناتج وجودة بعض الزيوت النباتية وحمايتها باستخدام تقنية الكبسلة».

في حين حصد الدكتور أسامة محمد مبروك جائزة المركز الثاني لأفضل رسالة دكتوراه وحملت عنوان «تطوير أغلفة قابلة للأكل نشطة من مصادر طبيعية لإطالة فترة صلاحية بعض الفاكهة الطازجة المجهزة».

وأخيرا حصد السيد تامر شعبان باحث مساعد بالمعهد جائزة أفضل رسالة ماجستير وحلت عنوان «دراسات على دهن اللبن الجاموسى المحور».