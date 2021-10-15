الجمعة 15 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزارعة»: 3 جوائز بباحثى معهد تكنولوجيا الأغذية فى مسابقة الجمعية العلمية

الدكتور شاكر عرفات
الدكتور شاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الأغذية

أعلن الدكتور شاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية، حصول 3 باحثين من المعهد على جوائز من الجمعية العلمية الغذائية.

تأتي هذه المسابقة في إطار إلقاء الضوء على أهمية دور البحث العلمي التطبيقي وربطه بالتصنيع الغذائي من خلال تحفيز وتشجيع الباحثين وتعظيم الاستفادة من مخرجاتهم البحثية. 

وحصد الدكتور أحمد محمد أبوخشبة على جائزة المركز الأول لأفضل رسالة دكتوراة بعنوان «طرق الاستخلاص وتأثيرها على الناتج وجودة بعض الزيوت النباتية وحمايتها باستخدام تقنية الكبسلة».

في حين حصد الدكتور أسامة محمد مبروك جائزة المركز الثاني لأفضل رسالة دكتوراه وحملت عنوان «تطوير أغلفة قابلة للأكل نشطة من مصادر طبيعية لإطالة فترة صلاحية بعض الفاكهة الطازجة المجهزة».

وأخيرا حصد السيد  تامر شعبان باحث مساعد بالمعهد جائزة أفضل رسالة ماجستير وحلت عنوان «دراسات على دهن اللبن الجاموسى المحور».

الزارعة باحثي معهد تكنولوجيا الأغذية يحصدوا ثلاثة جوائز مسابقة الجمعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

كعب أخيل

الأكثر قراءة

«الحر راجع».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

لمدة شهر.. إغلاق منزل البحر الأعظم وتحويلات مرورية

لأصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل جديدة

ماذا ينتظر محمد صلاح قبل مواجهة واتفورد بالدورى الإنجليزى؟

«رجلها فين؟».. فيديو جديد يكشف لغز اختفاء قدم إنجى على

عبر مصر.. طلب إسرائيلى إلى حماس لإتمام صفقة تبادل الأسرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

حفنة من الانتصارات

حسين دعسة

نذر الحرب الأهلية في لبنان.. الوقود متوفر للأسف

د.كريمة الحفناوى

سهرة ممتعة مع المسرح الحر «مسرح العرب»

محمد عبدالعزيز

‏ صدق عصفور.. إنه زمن الرواية

مؤمن المحمدي

جيمس ميرفى

الحسين عبدالرازق

ممنوع التصوير!

د. محمد عفيفي

السينما وحرب أكتوبر

عيد عبدالحليم

كيف غيَّر عدوية وهانى شنودة الغناء في السبعينيات؟

صور

فرح محمد مجدى قفشة

ندوة أحمد السقا فى مهرجان الجونة السينمائى

نجوم الفن فى مهرجان الجونة

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بالأقصى رغم قيود الاحتلال الإسرائيلى

إسرائيل ترفض نية أمريكا إعادة فتح قنصليتها فى القدس

الخارجية الفلسطينية: المناورات العسكرية للاحتلال في جنين تصعيد خطير