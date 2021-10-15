السبت 16 أكتوبر 2021
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تقارير ومتابعات

أبرزهم مرضى السكر.. طبيب يوضح الممنوعون من تناول حلوى المولد

حلوي المولد
حلوي المولد

مع اقتراب دخول المولد النبوي واحتفالات المسلمين بشراء الحلوي تعبيرا عن الفرحة، تتعد انواع الحلوي وسعرتها الحرارية، لذلك يجب علي المواطنين، التركيز في تناول الحلوي، لأنها مليء بالسعرات الحرارية العالية،  ويجب علي بعض المرضي تناول حلويات المولد. 

وفقًا لخبراء التغذية، ودكتور المتخصص عن كل حالة من الحالات الممنوعة من تناول حلوي المولد النبوي، لذلك تواصلت "الدستور" مع دكتور محمود عفيفي أخصائي التغذية والأمن الغذائي لمعرفة الممنوعون من تناول حلوى المولد النبوي.

مرضى السكري

قال دكتور محمود عفيفي أخصائي التغذية إن هناك العديد من المرضي عليهم تجنب تناول حلوي المولد النبوي الشريف، ويرجع ذلك لاحتواءها على نسبة سكريات عالية وسعرات حرارية كبيرة ومن بينهم مرضى السكري. 

وأشار إلى أنها تحتوي على سعرات حرارية عالية، ومنها اللديدة، تحتوي على 450 سعرة حرارية لكل 100 جرام، ما يؤدي إلي  ارتفاع مستوى السكر في الدم، مما يسبب الإصابة بالغيبوبة.

مرضى السمنة

كما أشار إلى أن مرضى تصلب الشرايين، من أخطر المرضي الذي لا ينصح بتاولهم حلوي المولد النبوي، لانها تؤثر علي القلب، لاحتوائها على نسبة عالية من السكريات، حيث يتم تخزينها في الجسم، مما تؤدي الي رفع مستوي الكوليسترول، والدهون الثلاثية، فيؤدي ذلك لتصلب في الشرايين.
 
وأوضح أن مرضى السمنة لا يجب عليهم تناول حلويات المولد، لانها تسبب زيادة الوزن، بسبب احتوائها على سعرات حرارية عالية، ويكون من الصعب حرقها، ملفتا إلي ان الفولية تحتوي على 350 سعرة حرارية لكل 100 جرام، والسمسمية 400 سعرة حرارية لكل 100 جرام، أما الملبن فيحتوي على 390 سعرة حرارية لكل 100 جرام، ولا يجب تناول غير نسبة ضئيلة يمكن أن تصل الي 10جرام فقط وتحتوي علي 40 سعر حراري وعدم تناول اي وجبة غنية بالنشويات أثناء تناول الحلوي.

مرضى الضغط

كما أكد أن مرضى الضغط، معظمهم مصاب بمرض السمنة المفرطة، وهذا يؤدي إلي ارتفاع في ضغط الدم، بسبب ضيق الشرايين، وتناول حلويات المولد تتسبب في ارتفاعه، لاحتواءها علي نسبة عالية من السعرات الحرارية.

مرضى الكلى

وأوضح عفيفي أن مرضى الكلى ممنوعين من تناول حلويات المولد التي تحتوي على مواد صناعية ، مثل الأحصنة المصنعة من السكر، وعروسة المولد والملبن الملون، مشيرا الي ان المكونات المصنعة منها تحتوي علي مواد حافظة يصعب التخلص منها عبر البول مما تؤدي الي الفشل الكلوي .

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