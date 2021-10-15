«الشبراوية» تنظم احتفالية دينية بمناسبة مولد أحمد البدوي

أعلنت الطريقة الشبراوية الخلوتية، اليوم الجمعة، تنظيمها إحتفالية دينية بمناسبة مولد القطب الصوفى سيدى أحمد البدوى، بحضورعدد من علماء مريدى وأتباع الطرق الصوفية، بمقرها في صلاح سالم، ومشاركة الشيخ محمد عبدالخالق الشبراوى ونائبه أحمد الشبراوى .

وقال الشيخ عبدالخالق الشبراوى شيخ الطريقة الشبراوية، إن الاحتفال بمولد القطب الصوفى سيدى أحمد البدوى يعد من الاحتفالات والفعاليات التى يحتفى بها مريدى وأتباع الطرق الصوفية بشكل دائم، لأن إحياء ذكرى الصالحين هو عادة حسنة عند جمهور المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها، ويجب على الجميع أن يعلم ذلك .

وتابع الشبراوى: “الاحتفال سيكون عبارة عن ذكر وفكر وتقرب من المولى سبحانه وتعالى، أى أنه لايوجد أى أمر خارج عن الشرع وعن الدين مثلما يقول المتشددين الذين يحرمون الإحتفالات والموالد الخاصة بأولياء الله الصالحين”.