الجمعة 15 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

إسرائيل ترفض نية أمريكا إعادة فتح قنصليتها في القدس

يائير لابيد
يائير لابيد

أكد يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي، لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، رفض تل أبيب الكامل لإعادة فتح واشنطن قنصليتها في مدينة القدس المحتلة، للتواصل مع الفلسطينيين.

وأعربت إسرائيل عن استيائها من نية الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة فتح قنصليتها للفلسطينيين في القدس، وذلك بعد أن أغلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عند اعترافه بالمدينة المحتلة عاصمة لإسرائيل، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، خلال لقاء مع نظيره الأمريكي، :"افتتاح الولايات المتحدة قنصليتها في القدس مرة خرى، من أجل التعامل مع الفلسطينيين له عواقب سياسية كبيرة على الحكومة الإسرائيلية الحالية".

القدس قنصلية واشنطن وزير الخارجية إسرائيل أمريكا

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إسرائيل ترفض نية أمريكا إعادة فتح قنصليتها في القدس

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