الجمعة 15 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا: منح 3.1 مليون جرعة «كورونا» معززة خلال 4 أسابيع

كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا

ارتفع إجمالي عدد الجرعات المعززة المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، التي مُنِحَت للأشخاص في إنجلترا إلى 3.1 مليون جرعة، وفقًا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية.

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، اليوم الجمعة، إن حصيلة الجرعات المعززة التي تم منحها حتى الآن جرت خلال أربعة أسابيع، مع وجود شخصين بين كل 5 أشخاص تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر، مؤهلين لتلقي الجرعة.

وتظهر الأرقام أن أكثر من ثلث العاملين في مجال الصحة والرعاية المؤهلين لتلقي اللقاح، قد حصلوا أيضًا على جرعتهم الثالثة.

إرشادات "الصحة العالمية"

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قِبَل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

كورونا انجلترا الصحية الوطنية البريطانية الجرعة الصحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

كعب أخيل

الأكثر قراءة

لمدة شهر.. إغلاق منزل البحر الأعظم وتحويلات مرورية

لأصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل جديدة

«الحر راجع».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وسيول

الآن قائمة إجازات شهر نوفمبر 2021 بالتفصيل.. مفاجآت تنتظر الموظفين

تفاصيل حفل زفاف الفارس المصري نائل نصار على ابنة بيل جيتس غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

حفنة من الانتصارات

حسين دعسة

نذر الحرب الأهلية في لبنان.. الوقود متوفر للأسف

د.كريمة الحفناوى

سهرة ممتعة مع المسرح الحر «مسرح العرب»

محمد عبدالعزيز

‏ صدق عصفور.. إنه زمن الرواية

مؤمن المحمدي

جيمس ميرفى

الحسين عبدالرازق

ممنوع التصوير!

د. محمد عفيفي

السينما وحرب أكتوبر

عيد عبدالحليم

كيف غيَّر عدوية وهانى شنودة الغناء في السبعينيات؟

صور

فرح محمد مجدى قفشة

ندوة أحمد السقا فى مهرجان الجونة السينمائى

نجوم الفن فى مهرجان الجونة

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بالأقصى رغم قيود الاحتلال الإسرائيلي

إسرائيل ترفض نية أمريكا إعادة فتح قنصليتها فى القدس

الخارجية الفلسطينية: المناورات العسكرية للاحتلال في جنين تصعيد خطير