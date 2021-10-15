الجمعة 15 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«مباشر»..

رابط موقع الهجرة العشوائية لأمريكا 2021 وآخر يوم للتسجيل «بشرى للجميع»

موقع الهجرة العشوائية
موقع الهجرة العشوائية لأمريكا

رابط موقع الهجرة العشوائية لأمريكا 2021 يحظى على اهتمام كبير، حيث انطلق التسجيل المباشر في اللوتري الأمريكي أو ما يطلق عليه قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2022-2023 في السابع من أكتوبر 2021، ويستمر حتى 10 نوفمبر 2021، حسبما ذكر موقع السفر الخاص بمكتب الشئون الأمريكية.

رابط موقع الهجرة العشوائية لأمريكا 2021

وفي هذا السياق، يتم الاشتراك في القرعة بشكل مجاني بنسبة 100%، وذلك عبر اللينك الإلكتروني لأبليكيشن الهجرة العشوائية لأمريكا 2021 اضغط هنـــــا

تصل أعداد المتقدمين عليها قرابة العشرة ملايين شخص والفائزين يتم اختيارهم بعدد خمسة وخمسين ألفا فقط، من الدول الدولة المسموح لسكانها بالتقديم على القرعة لنفس العام للمشاركة من أجل العمل أو الدراسة أو العيش في الولايات المتحدة الأمريكية “أمريكا”.


شروط تسجيل على رابط موقع الهجرة العشوائية لأمريكا 2021  اللوتري الأمريكي 2022 


1- ‏الشرط الأول، ضرورة وجود جواز سفر ساري المفعول ‏مطلوب، وهو شرط يطبق على أي شخص يرغب في التقديم على القرعة، والجدير بالذكر إنه في التوقيت الآني يعد جواز السفر من أهم الشروط الأساسية لتقديم اللوتري 2023 .

2- الشرط الثاني، ‏ضرورة وصول عمرك أثناء التقديم في لوتري أمريكا ‏ثمانية عشر عاما فأكثر.

3- الشرط الثالث، ‏ذكر الحالة الاجتماعية الصحيحة خلال إجراءات التقديم للوتري الأمريكي 2022.

4- الشرط الرابع، يجب ‏قضاء اثني عشر عاما بالتعليم على الأقل وهو ما يعادل شهادة الثانوية العامة أو شهادة الدبلومات الفنية.

5- الشرط الخامس، ‏ضرورة وجوده من الدول ‏المؤهلة لـ تقديم اللوتري القادم 2023، وهي الدول التي لم يهاجر 50،000 أو أكثر من مواطنيها إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الخمسة الأخيرة التي تسبق فتح باب التسجيلات على قرعة أمريكا.

6-الشرط السادس، يجب ‏تجهيز صورة حديثة الالتقاط لم يمض عليها أكثر من ستة أشهر من توقيت تقديم الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

 

موعد ظهور نتيجة القرعة الأمريكية الهجرة العشوائية لامريكا 2021-2022


تم تخصيص تاريخ 8 مايو 2022 كتوقيت لاعلان نتيجة اللوتري أو ما يطلق عليها بالقرعة العشوائية الأمريكية 2021/2022، ويمكن الاستعلام عن نتيجة القرعة الأمريكية لجميع المتقدمين وأسماء الفائزين على الرابط التالي: https://dvprogram.state.gov

 

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