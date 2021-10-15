الجمعة 15 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

اقتصاد

غرفة الأخشاب تدعم برنامج تنمية طهطا بسوهاج

المهندس أحمد حلمي
المهندس أحمد حلمي

أعلن المهندس أحمد حلمي، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، التعاون مع مركز تحديث الصناعة ومحافظة سوهاج وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للعمل على نجاح برنامج تنمية طهطا، وأن الغرفة تدعم هذه المبادرة، وستسعى للتعاون مع القائمين عليها لإنجاح التجمع الصناعي بطهطا لصناعة الأثاث.

جاء ذلك خلال تكريم عدد من مصنعي الأثاث المشاركين بمعرض تراثنا في دورته الثالثة 2021، في جناح غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، بالإضافة للمشاركين بالمعرض من طهطا بمحافظة سوهاج، ضمن جناح تنمية التكتلات الاقتصادية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر؛ لتميزهم في تصنيع قطع أثاث والمشاركة بها في معرض تراثنا 2021. 

وأشارت غرفة الأخشاب، إلى أنه تم منح العارضين المشاركين شهادات تقدير مع تحفيزهم لتعلم كل ما هو جديد في سوق الأثاث المصري مع تقديم كامل الدعم من الغرفة، يأتي ذلك في إطار تشجيع الغرفة لمصنعي الاثاث ودعم الورش الصغيرة في كل محافظات مصر، كما أن مشاركة مصنعي الأثاث بطهطا من خلال مبادرة تنمية التكتلات الاقتصادية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وقالت الغرفة، في بيان اليوم الجمعة، إن مشاركتها بمعرض تراثنا هي المرة الثانية، منوهة بأنها تأتي بغرض تشجيع الشباب المبدعين في مصر على تسويق منتجاتهم المتميزة بمعرض مهم وفعال، علاوة على تعريف المجتمع المصري بإمكانيات شباب المصنعين ومدى إمكانياتهم في إنتاج منتجات متنوعة، سواء كلاسيكية أو مودرن أو تراثية، بالإضافة إلي منتجات الديكور والبراويز الخشبية.

يشار إلى أن مبادرة تنمية التكتلات الاقتصادية أحد مكونات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج والممول جزئياً بقرض من البنك الدولي، وتهدف مبادرة تطوير التكتلات الاقتصادية إلى تنمية عدد من التكتلات الحيوية والواعدة في المحافظتين.

يذكر أن غرفة الأخشاب تشارك في معرض تراثنا في دورته الثالثة 2021 بجناح تم تصميمه ليناسب فعاليات المعرض الذى يضم أكثر من 40 قطعة أثاث وديكور لأكثر من 20 مصنعا من القاهرة، دمياط، سوهاج، وذلك على مساحة 182 مترًا، وقد قامت الغرفة بدفع كل تكاليف المعرض، ويأتي ذلك في إطار دعم تشجيع الغرفة لشباب الصناع وتعريف السوق المصرية بمنتجاتهم الرائعة، وأيضا تعريف الصناع على كيفية تسويق منتجاتهم.

اتحاد الصناعات غرفة صناعة الاخشاب الاثاث سوهاج المشروعات الصغيرة اقتصاد مصر بيزنس مصر

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