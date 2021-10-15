أبرز إطلالات الرجال على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الجونة (صور)

انطلق أمس مهرجان الجونة السينما في دورته الخامسة ليستعرض مجموعة من أفضل الأفلام العالمية في الفترة من 14 إلى 22 أكتوبر وتوافد عدد من النجوم الرجال متألقين في بدلهم.

بدلة نجيب ساويرس

ارتدى رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس بدلة من تصميم إنجليزي لونها كحلي من قماش الساتان بقميص أبيض ولم تحوي البدلة على ربطة العنق التقليدية بل تم استبدالها بشريطة تتدلى من القميص.

وقدر أحد مصممين الأزياء لوسائل الإعلام أن سعر البدلة يتراوح من 25 و30 ألف جنيه.

بدلة كريم قاسم

لفت الفنان كريم قاسم الأنظار إلى بدلته بتصميمها المختلف الذي يشبه الروب ويعد إحدى التصميمات الإنجليزية التي تسمى تصميم العباءة بأزرارها الذهبية على الكتف والحبوب.

بدلة محمد رمضان

كعادة الفنان محمد رمضان في إثارة الجدل ظهر علي السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الجونة في دورته الخامسة، مرتديا جاكيت ذهبي اللون على قميص أسود وارتدى نظارة أكملت الإطلالة.

وكان قد شارك الفنان محمد رمضان بفيديو من طائرتها الخاصة وهو يتوجه للجونة، حيث ظهر بصحبة المضيفات يرقصن على أحد اغانية، الأمر الذي تفاعل معه الكثير من متابعي ومحبي النجم المثير للجدل دائمًا محمد رمضان.

بدلة حسن أبو الروس

قبل بدء حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي ظهر أبو الروس ودينا الشربيني علي مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تواجدهم في سيارة مكشوفة السقف في الطريق إلي الجونة وظهرا معًا على السجادة الحمراء في حفل افتتاح المهرجان، وارتدى أبو الروس بدلة تحوي ألوان كثيرة في إطلالة هي الأغرب كعادته.

شريف منير

تألق الفنان شريف منير على السجادة الحمراء ببدلة بيضاء اللون مع قميص ابيض وكرافت ذهبي مشجر.

محمد رمضان يقدم أغنية حفل افتتاح مهرجان الجونة



شهد حفل الافتتاح، العديد من المفاجآت، لعل أبرزها تقديم الفنان محمد رمضان، أغنية حفل الافتتاح لأول مرة، إذ يواصل البروفات حاليًا بمشاركة مخرج الأغنية حسام الحسيني، وسيُقدمها بمُشاركة مُطرب عربي.