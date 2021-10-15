إصابة 6 جنود أرمن برصاص القوات الأذربيجانية فى «ناغورنى قره باغ»

أعلنت العاصمة الأرمينية يريفان، اليوم الجمعة، عن إصابة 6 جنود أرمن بنيران القوات الأذربيجانية في منطقة "ناغورني قره باغ"، التي كانت محور حرب بين البلدين الواقعين في القوقاز العام الماضي.

وقال المندوب الأرميني لحقوق الإنسان "أرمان تاتويان" إن اثنين من الجنود في حالة "حرجة".

ووقع الحادث بالقرب من قرية "نور شين" في منطقة "ناغورني قره باغ"، بمنطقة مجاورة مباشرةً لمواقع القوات المسلحة الأذربيجانية، فيما وقع إطلاق نار باتجاه عدة بدات أخرى.

وأضاف أن "وجود القوات المسلحة الأذربيجانية بالقرب من التجمعات الأرمنية يشكل تهديدًا خطيرًا لأمن وسلام السكان وانتهاكًا لحقهم في الحياة"، ولم ترد أذربيجان على هذه الاتهامات على الفور.

وأعلنت باكو، أمس الخميس، مقتل جندي أذربيجاني برصاص قناص أرمني في "ناغورني قره باغ"، وفي ذات اليوم، التقى وزيرا خارجية البلدين في مدينة مينسك، لإجراء محادثات تهدف إلى خفض التوتر.

وفي خريف 2020، شهد إقليم "ناغورني قره باغ" حربًا استمرت ستة أسابيع بين أذربيجان وأرمينيا أسفرت عن سقوط أكثر من 6500 قتيل.

وانتهى النزاع بهزيمة أرمينيا وتوقيع وقف لإطلاق النار بوساطة روسية، وسُمِح لأذربيجان بالحصول على أراضٍ مهمة طالبت بها منذ الحرب الأولى في أوائل تسعينيات القرن الماضي.

وانفصلت منطقة "ناغورني قره باغ" الجبلية- التي يشكل الأرمن غالبية سكانها- عن أذربيجان، عند انهيار الاتحاد السوفيتي بدعم من يريفان، ما أدى إلى أول نزاع مسلح تسبب في مقتل ثلاثين ألف شخص ونزوح مئات الآلاف.

وبعد انتهاء حرب 2020، بقي التوتر مرتفعًا حيث تندلع اشتباكات من حين لآخر على الحدود بين البلدين، مما يثير مخاوف من اندلاع حرب جديدة.