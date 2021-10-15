الجمعة 15 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مكرم: نستهدف دعم تمكين المرأة ومساندة صاحبات الحرف اليدوية

السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم

عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا تشاوريًا مع ممثلين من مؤسسة حياة كريمة، لبحث مشاركة المصريين المقيمين في كندا في حملة دعم المشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري "حياة كريمة" والترويج له، وهو المشروع الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال اللقاء، قالت السفيرة نبيلة مكرم، إن الهدف من حملات دعم المصريين بالخارج لصالح المشروع القومي "حياة كريمة" والترويج له، هو الإسهام في تحسين الظروف المعيشية وتغيير حياة أهالينا في الريف المصري إلى الأفضل وخاصة في القرى الأكثر احتياجًا أو تلك المصدرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأوضحت وزيرة الهجرة إن حملة دعم المصريين في كندا نستهدف من خلالها هذه المرة دعم تمكين المرأة، والذي يتجسد في مساندة السيدات المكافحات صاحبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية، مثل اللواتي قدمن نماذج مشرفة في معرض "تراثنا" الذي عقد تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبها، قالت شانا محمد، مسئول التعاون الدولي بمؤسسة حياة كريمة، خلال اللقاء "إننا فخورون بالعمل مع وزارة الهجرة لدعم مشروع حياة كريمة، ووسعداء ببحث مشاركة المصريين بكندا في حملة دعمهم للمشروع، فقد لمسنا رغبة المصريين بالخارج بقوة لمساندة وطنهم والأهالي في القرى المصرية".

فيما قال أحمد أمجد، عضو بمؤسسة حياة كريمة، إن حملات الدعم التي يساهم فيها المصريون بالخارج تعزز أحد أهم القطاعات بالمشروع القومي "حياة كريمة" وهو شق التمكين الاقتصادي الذي يعتبر من أهم الركائز لدعم كل مصري وكل مصرية، وهو الأمر الذي وجه به  الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على عقد سلسلة من اللقاءات تباعًا لبحث كل التفاصيل والترتيبات اللازمة لمشاركة المصريين في كندا في حملة دعم المشروع القومي "حياة كريمة".

وكانت وزارتا الهجرة والتخطيط قد أطلقتا حملة الدعم الأولى للمصريين بالخارج من أجل لصالح المشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، في مطلع شهر أكتوبر الجاري تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور ممثلين عن مؤسسة حياة كريمة، وأعضاء من البرلمان المصري، وبالتزامن مع شهر النصر واحتفالات مصر القومية في شهر أكتوبر المجيد.

عبد الفتاح السيسي وزيرة الهجرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة السفيره نبيله مكرم وزارة الهجرة الهجرة غير الشرعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

كعب أخيل

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وسيول

رجائي عطية يحيل «محامى خلع» لجلسة تأديب عاجلة تمهيدًا لوقفه عن العمل

تعرف على تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 15-10-2021

«المشاط» تُطالب المؤسسات الدولية بالبحث عن أدوات تمويل مبتكرة

وزير المالية: مصر بقيادتها حريصة على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية

«ميكروباص الساحل».. كيف كشفت الأجهزة الأمنية «اللغز» في 5 أيام؟ (فيديوجراف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

ممنوع التصوير!

د. محمد عفيفي

السينما وحرب أكتوبر

عيد عبدالحليم

كيف غيَّر عدوية وهانى شنودة الغناء في السبعينيات؟

شيرين سامى

«جسور مقاطعة ماديسون».. الحب الذى لا يحدث إلا مرة

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: معركة بقاء

ماجد حبته

قنبلة عراقية غير موقوتة!

مؤمن المحمدي

مصر مظلومة

مدحت بشاى

الشخصية المصرية

صور

نجوم الفن فى مهرجان الجونة

افتتاح مهرجان الجونة 2021.. إطلالات مميزة للفنانات

إطلالات النجوم فى مهرجان الجونة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقال شابين فلسطينيين بعد اشتباكات مع القوات الإسرائيلية

فلسطين تحمِّل إسرائيل مسئولية تدهور البيئة داخل أراضيها

إسرائيل تغلق المجال الجوي في الجولان