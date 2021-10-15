جامعة الوادى الجديد تنظم احتفالية لافتتاح جامعة الطفل

نظمت جامعة الوادي الجديد، حفل افتتاح جامعة الطفل بجامعة الوادى الجديد بحضور عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب بالصالة المغطاة بالخارجة بحضور الأطفال المقيدين بجامعة الطفل وأولياء أمورهم تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادى الجديد.

وقال أحمد حرباوى نائب رئيس الجامعة فى كلمته نائبا عن رئيس الجامعة إن فكرة جامعة الطفل تأتي في إطار دعم أكاديمية البحث العلمي، لاستثمار النوابغ من الأطفال وتنمية المواهب العلمية والفنية والأدبية وغيرها.

وأكد نائب رئيس الجامعة على ضرورة إهتمام أولياء الأمور بأطفالهم والبحث والتفتيش داخلهم عن مواهبهم وميولهم وتشجيعهم.



كما أكد أن جامعة الوادى الجديد تقدم كل الدعم والمساعدة لجامعة الطفل وعلى استعداد لتبني أى موهبة وتوصيلها بالمختصين فى الجامعة لإصقال مواهبهم وتنميتها.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد دياب منسق عام جامعة الطفل بجامعة الوادي الجديد أن جامعة الطفل تضم كافة التخصصات مثل: العلوم والصحة وريادة الأعمال والفنون وعلوم الحاسب الآلي والبيئة والطاقة وغيرها من التخصصات.

وأضاف أن المرحلة الأولى من الجامعة تضم ١٠٠ طفلا، ويدرس الطفل كافة التخصصات في السنتين الأولى وبعدها سيتم تخصيصه بناء على موهبته، ويستمر في الدراسة حتى بلوغه سن 15 سنة ، موضحا أن الجامعة تقبل الأطفال من سن 9 سنوات.

وتابع أن الدراسة في جامعة الطفل مجانا ومدعومة من أكاديمية البحث العلمي بالتعاون مع جامعة الوادي الجديد.

وقال منسق جامعة الطفل بالجامعة إن برنامج الحفل بدأ بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم للطفل فاطمة عاطف، وكلمة منسق جامعة الطفل، وكلمة نائب رئيس الجامعة نيابة عن رئيس الجامعة.



كما تم تقديم مقطوعة موسيقية من الطفل مينا أشرف احد طلاب جامعة الطفل، وفقرة إلقاء قصيدة شعرية للطفلتين همس ولينا من جامعة الطفل.



ثم أطلق نائب رئيس الجامعة شارة بدء جامعة الطفل وتم نزول الأطفال لأرض الاحتفال على أنغام الموسيقى الوطنية ثم ختام الحفل بإلتقاط الصور التذكارية للأطفال مع ذويهم.