هجوم كونجسبرج.. مصر تؤكد تضامنها مع النرويج

أعرب السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن حزن وصدمة مصر جراء الهجوم الذي نفذه دانماركي مساء الأربعاء في مدينة كونجسبرج بالنرويج، مقدما خالص التعازي لأسر الضحايا وأطيب الأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكد المتحدث باسم الخارجية فى تغريدة له على "تويتر"، تضامن مصر مع النرويج شعبا وحكومة.

كانت أجهزة الأمن النرويجية أكدت اليوم الخميس في بيان أن الهجوم الذي نفذه دانماركي مساء الأربعاء في مدينة كونجسبرج، جنوب شرق البلاد، والذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وجرح اثنين، يحمل في هذه المرحلة مؤشرات "عمل إرهابي".