الخميس 14 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بشرى: سعيدة بالدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى

بشرى
بشرى

أعربت الفنانة بشرى عن سعادتها بحضور الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، ووجهت الشكر لفريق العمل لمجهوده الذي تسبب في هذا النجاح رغم الصعوبات التي واجهها من فيروس كورونا أو الحريق الذي نشب قبل حفل الافتتاح بيوم واحد.

وأضافت بشرى لـ«الدستور»، أن شعار مدينة الجونة الاهتمام بالبيئة عمومًا ومدينة خضراء، لذلك قاموا بصنع جائزة جديدة خاصة بالبيئة “نجمة الجونة الخضرا”.

وعن أعمالها الفنية المقبلة، قالت بشرى سعيدة بردود الأفعال حول دوري في حكاية “مش مبسوطة من مسلسل ”زي القمر"، ومتحمسة لعرض فيلم “معالي ماما” بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

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