الصندوق الكويتى للتنمية يتعاون مع الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين فى لبنان

أعلن الصندوق الكويتي للتنمية، انه وقع اتفاقيتي منحة للإسهام في تمويل برنامج وكالة الأمم المتحدة؛ لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى (الأنروا) وللاجئين الفلسطينيين في الجمهورية اللبنانية.

وأضاف الصندوق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الدعم سيساهم في توفير خدمات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تغطية نفقات العلاج في المستشفيات لحوالي 2,936 مريض بحاجة الى رعاية طبية تشمل علاج أمراض السرطان وامراض القلب والأوعية الدموية والعناية المركزة والخدمات الأخرى.

وتأتي هذه المساهمة ضمن إطار تعهد دولة الكويت خلال الحوار الاستراتيجي الوزاري الثالث حول وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الذي عقد بتاريخ 15 أكتوبر 2020، وذلك دعماً لأهدافها التي ترمي إلى ضمان وحماية اللاجئين الفلسطينيين وتأمين إيصال المساعدات وتقديم الخدمات الرئيسية لهم.