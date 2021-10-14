الخميس 14 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

إطلالة أروى جودة ونسرين طافش في مهرجان الجونة (صور)

نسرين طافش
نسرين طافش

انطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، منذ قليل وسط تفاعل فني كبير من جانب النجوم.

أروى جودة 

ويتواجد في الدورة نجوم كبار منهم النجمة الكبيرة يسرا وأحمد السقا وليلى علوي، والفنانة إلهام شاهين والفنانة سمية الخشاب، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب وغيرهم من النجوم من كل بلدان العالم.

نسرين طافش 

وتقدم الإعلامية ناردين فرج حفل الافتتاح اليوم بعد اختيارها من جانب إدارة المهرجان كما يقدم محمد رمضان أغنية حفل الافتتاح.

ومن ضمن النجمات اللواتي ظهرن بإطلالات رائعة النجمة نسرين طافش وأروى جودة.

مهرجان الجونة السينمائي مهرجان الجونة الجونة السينمائي السجادة الحمراء إطلالات النجمات نسرين طافش

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