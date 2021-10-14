الخميس 14 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نسرين طافش: «المداح فرصة قوية لتقديمى للجمهور المصرى وشخصيتى كانت صعبة»

نسرين طافش
نسرين طافش

حرصت الفنانة السورية نسرين طافش على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الخامسة بإطلالة بسيطة وهادئة مرتدية فستان باللون الأزرق وشعر مموج منسدل على كتفيها.

وقالت نسرين لـ “الدستور” إن مسلسل المداح كان فرصة جميلة لتقديمها للجمهور المصري بشكل مختلف تمامًا، مشيرة إلى أن البنات والجمهور تعلقوا بها وعبروا عن حبهم لها، خاصة وأنها إنسانة بسيطة قريبة من الناس، لافتة إلى أن شخصيتها كانت تمثل مشاكل كتير من البنات، وشريحة كبيرة من المجتمع، والقوة اللي اكتاسبتها بسبب تجربتها الصعبة التي مرت بها جعلتها تتغير تمامًا، مؤكدة أن الدور كان دور صعب لكن النتيجة كانت رائعة.

مهرجان الجونة مهرجان الجونة الدورة الخامسة مهرجان الجونة في مصر مهرجان الجونة 2021 مهرجان الجونة السينمائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

كعب أخيل

الأكثر قراءة

بسبب المقعد.. طفل يتسبب فى مصرع زميله داخل مدرسة بأكتوبر

شكرى: مصر تدعم خطوات الأمم المتحدة لحل الأزمة فى سوريا

رسميًا.. محمد صلاح يحصد جائزة لاعب شهر سبتمبر فى ليفربول

إصابة دينا الشربينى قبل وصولها حفل مهرجان الجونة

شيرين رضا تظهر بإطلالة مخيفة فى استعدادات حفل مهرجان الجونة

بث مباشر.. حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى بدورته الخامسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما وحرب أكتوبر

عيد عبدالحليم

كيف غيَّر عدوية وهانى شنودة الغناء في السبعينيات؟

شيرين سامى

«جسور مقاطعة ماديسون».. الحب الذى لا يحدث إلا مرة

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: معركة بقاء

ماجد حبته

قنبلة عراقية غير موقوتة!

مؤمن المحمدي

مصر مظلومة

مدحت بشاى

الشخصية المصرية

عبد الرحيم طايع

كرامات الجندى المصرى البسيط

صور

إطلالات النجوم في مهرجان الجونة (صور)

أول أسبوع دراسة

معرض تراثنا

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحمِّل إسرائيل مسئولية تدهور البيئة داخل أراضيها

إسرائيل تغلق المجال الجوي في الجولان

وزير الخارجية الأمريكى يلتقى نظيره الإسرائيلى فى واشنطن