نسرين طافش: «المداح فرصة قوية لتقديمى للجمهور المصرى وشخصيتى كانت صعبة»

حرصت الفنانة السورية نسرين طافش على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الخامسة بإطلالة بسيطة وهادئة مرتدية فستان باللون الأزرق وشعر مموج منسدل على كتفيها.

وقالت نسرين لـ “الدستور” إن مسلسل المداح كان فرصة جميلة لتقديمها للجمهور المصري بشكل مختلف تمامًا، مشيرة إلى أن البنات والجمهور تعلقوا بها وعبروا عن حبهم لها، خاصة وأنها إنسانة بسيطة قريبة من الناس، لافتة إلى أن شخصيتها كانت تمثل مشاكل كتير من البنات، وشريحة كبيرة من المجتمع، والقوة اللي اكتاسبتها بسبب تجربتها الصعبة التي مرت بها جعلتها تتغير تمامًا، مؤكدة أن الدور كان دور صعب لكن النتيجة كانت رائعة.