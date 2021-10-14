الخميس 14 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بينهم رضيع.. إصابة 7 أشخاص في 3 حوادث متفرقة بقنا

اسعاف
اسعاف

أصيب 7 أشخاص، اليوم الخميس، بينهم رضيع، في وقوع 3 حوادث بأماكن متفرقة في محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بإصابة محمد علي أبوالمجد، 28 عامًا، وفتحي محمد فتحي، 19عامًا، وعمرو أبوالحجاج صبري، 13 عامًا، إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي الكيلو 15 "قنا -  سوهاج".


كما تلقى إخطارًا آخر بإصابة حماده جلال شاذلي 42 عامًا،  ومحاسن نور علي، 28 عامًا، وملاك جمال شاكر، عامين، في حادث انقلاب موتوسيكل بقرية المحروسة في قنا.

كما أصيب محمود كيلاني محمود، 28 عامًا، في حادث انقلاب دراجة بخارية أمام مدرسة الثانوية الصناعية الفنية بقرية حجازة، مركز قوص.

تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم،  وتحررت المحاضر اللازمة،  وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وفي سياق مواز، ضبطت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوتشت،  شمالي قنا،  3 منهمين بحوزتهم شابو وأسلحة بقصد الاتجار.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا،  بضبط 3 متهمين بحوزتهم كميات من مخدر الحشيش والشابو و3 بنادق آلية وخرطوش، وطلقات نارية ومبلغ مالي وهاتفي محمول.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وفي سياق آخر،  عثرت الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، على جثة شاب سوداني ، لا يوجد بها أي إصابات ظاهرية، داخل منزل بنجع الزعير الصحراوي، قرية العقب في قوص جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب داخل منزل بنجع الزعير الصحراوي في قوص.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين أن الجثة لشاب سوداني الجنسية يُدعى عبيد عبدالله فضل، 22 عامًا، لا يوجد به أي إصابات ظاهرية.

تم معاينة الجثة من قبل النيابة وتقرر نقلها إلى مشرحة المستشفى لعرضها على الطبيب الشرعي،  تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

جمال اصابة انقلاب سيارة على تحقيق الخميس مستشفى سوهاج

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