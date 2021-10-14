الخميس 14 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرهان يؤكد ضرورة العمل على توسيع دائرة المشاركة السياسية في السودان

البرهان
البرهان

أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية، ضرورة العمل على توسيع دائرة المشاركة لتضم كل القوى السياسية التي ساهمت في صنع التغيير، مشددًا على الحرص التام على حماية الثورة والتغيير حتى تكتمل مراحل الانتقال الديمقراطي، والالتزام بالشراكة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية.

والتقى البرهان، اليوم الخميس، مع المجموعة الإفريقية وسفراء ورؤساء بعثات الدول الإفريقية وممثل الاتحاد الإفريقي بالخرطوم محمد بلعيش.

وعبر السفراء عن تقديرهم لرئيس مجلس السيادة السوداني لإطلاعهم على الوضع الراهن في السودان.

وقال سفير المملكة المغربية عميد السلك الدبلوماسي والمجموعة الإفريقية محمد ماء العينين: "لمسنا حرص القيادة على معالجة القضايا السياسية وتنفيذ بنود الوثيقة الدستورية وتوسيع المشاركة العريضة واستكمال عملية السلام وإنجاح الفترة الانتقالية"، مشيرًا إلى أن لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي حظي بروح تفاؤلية لمواجهة التحديات الراهنة.

من جانبه، قال السفير محمد بلعيش ممثل الاتحاد الإفريقي في السودان، إن اللقاء تناول بشفافية مستجدات الوضع الراهن، وكيفية التقدم بخطى ثابتة خلال هذه المرحلة، نحو الاستحقاقات الديمقراطية، خاصة بعد الانفتاح الكبير للسودان وتطبيع علاقاته مع المجتمع الدولي وإزالة اسمه من القائمة السوداء.

وأشار إلى أن رئيس مجلس السيادة شدد على ضرورة تقوية اللحمة السودانية بجمع القوى السياسية واستكمال البناء المؤسسي ومسار السلام والإصلاح الاقتصادي لضمان الاستقرار الدائم للسودان.

البرهان السودان الدول الافريقية الخرطوم محمد بلعيش

رئيس التحرير

وائل لطفي

المطوعون!

الأكثر قراءة

بسبب المقعد.. طفل يتسبب فى مصرع زميله داخل مدرسة بأكتوبر

رسميًا.. محمد صلاح يحصد جائزة لاعب شهر سبتمبر فى ليفربول

أمطار خفيفة وشبورة مائية.. تفاصيل حالة طقس الـ72 ساعة المقبلة

منة شلبى تخطف الأنظار.. وإطلالات رائعة ليسرا وبشرى بمهرجان الجونة 2021

أبرزهم محمد رمضان.. نجوم يغادرون مهرجان الجونة السينمائي بعد حفل الافتتاح

أبوالغيط: استمرار التدخلات الأجنبية على الأراضى السورية يعقد الأزمة ويطيل أمدها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

مصر مظلومة

مدحت بشاى

الشخصية المصرية

عبد الرحيم طايع

كرامات الجندى المصرى البسيط

د هند جاد

صائدة الأحلام وتاجر الأجساد

محمد محمود عمارة

وزارة التربية.. المشاكل و الحلول

خالد عكاشة

صراعات الطاقة تشتعل فى آسيا الوسطى

د. بهي الدين مرسي

التعامل مع ضغوط الحياة

ماجد حبته

المرزوقى يرتزق بجواز دبلوماسى!

صور

أول أسبوع دراسة

معرض تراثنا

أول أيام الدراسة

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحمِّل إسرائيل مسئولية تدهور البيئة داخل أراضيها

إسرائيل تغلق المجال الجوي في الجولان

وزير الخارجية الأمريكى يلتقى نظيره الإسرائيلى فى واشنطن