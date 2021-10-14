البرهان يؤكد ضرورة العمل على توسيع دائرة المشاركة السياسية في السودان

أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية، ضرورة العمل على توسيع دائرة المشاركة لتضم كل القوى السياسية التي ساهمت في صنع التغيير، مشددًا على الحرص التام على حماية الثورة والتغيير حتى تكتمل مراحل الانتقال الديمقراطي، والالتزام بالشراكة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية.

والتقى البرهان، اليوم الخميس، مع المجموعة الإفريقية وسفراء ورؤساء بعثات الدول الإفريقية وممثل الاتحاد الإفريقي بالخرطوم محمد بلعيش.

وعبر السفراء عن تقديرهم لرئيس مجلس السيادة السوداني لإطلاعهم على الوضع الراهن في السودان.

وقال سفير المملكة المغربية عميد السلك الدبلوماسي والمجموعة الإفريقية محمد ماء العينين: "لمسنا حرص القيادة على معالجة القضايا السياسية وتنفيذ بنود الوثيقة الدستورية وتوسيع المشاركة العريضة واستكمال عملية السلام وإنجاح الفترة الانتقالية"، مشيرًا إلى أن لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي حظي بروح تفاؤلية لمواجهة التحديات الراهنة.

من جانبه، قال السفير محمد بلعيش ممثل الاتحاد الإفريقي في السودان، إن اللقاء تناول بشفافية مستجدات الوضع الراهن، وكيفية التقدم بخطى ثابتة خلال هذه المرحلة، نحو الاستحقاقات الديمقراطية، خاصة بعد الانفتاح الكبير للسودان وتطبيع علاقاته مع المجتمع الدولي وإزالة اسمه من القائمة السوداء.

وأشار إلى أن رئيس مجلس السيادة شدد على ضرورة تقوية اللحمة السودانية بجمع القوى السياسية واستكمال البناء المؤسسي ومسار السلام والإصلاح الاقتصادي لضمان الاستقرار الدائم للسودان.