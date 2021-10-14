ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية إلى 6 ملايين برميل

أظهرت البيانات الصادرة، اليوم، عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية خلال الأسبوع الأخير بأسوأ من توقعات الأسواق، حيث سجل مؤشر مخزونات النفط الأمريكية ارتفاعا بنحو 6.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي يوم الجمعة الماضية، فيما أشارت توقعات الأسواق إلى نمو بحوالي 1.8 مليون برميل فقط، وذلك بعدما كان قد سجل ارتفاعا بنحو 2.3 مليون برميل بالأسبوع الأسبق.

انخفضت عقود الخام الأمريكي بشكل ملحوظ

وخلال تعاملات اليوم، انخفضت عقود الخام الأمريكي بشكل ملحوظ بعد سلبية بيانات مخزونات النفط الأمريكية والصادرة، منذ قليل، ويتم تداول الخام الأمريكي على ارتفاع يومي نسبته 0.62% وسجل حوالي 80.94 دولار للبرميل، وذلك بعدما كانت قد سجلت ارتفاعات قوية بمستهل التعاملات.

وكانت أسعار النفط، ارتفعت خلال تعاملات اليوم بنحو 1.08%، قبل أن تنخفض مرة أخرى نحو 45 سنتا، وذلك بدعم الإقبال على الشراء بعد تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، في أسبوع الطاقة الروسي بشأن توقعات أسعار النفط، والذي أكد خلالها أنه يتوقع وصول أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل.

كما كشفت بيانات نفطية صادرة من أوبك بوجود سحبًا قويًا على المنتجات النفطية من المخزونات الأميركية، وتجاوز خام برنت حاجز 84 دولارا.

كما ارتفع إنتاج أوبك النفطي بنحو 0.5 مليون برميل يوميًا، خلال الشهر الماضي، حيث جاءت الزيادة مع صعود الإمدادات في 3 دول.

وأظهر التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للنفط، الصادر أمس الأربعاء، أن إنتاج الدول الـ13 الأعضاء في المنظمة ارتفع 486 ألف برميل يوميًا خلال سبتمبر الماضي ليصل إلى 27.328 مليون برميل يوميًا.

ويتزامن تعزيز الإمدادات النفطية من جانب دول أوبك مع استمرار اتفاق تحالف أوبك+ للزيادة التدريجية في الإمدادات، بعدما نفذوا تخفيضات قياسية في أبريل لعام 2020 جراء تداعيات كورونا.