الخميس 14 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«أبوشقة» يهنئ طارق عامر باختياره ضمن أفضل 10 محافظين بنوك مركزية فى العالم

المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة

 هنأ المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، طارق عامر محافظ البنك المركزي، بمناسبة اختياره ضمن أفضل عشرة محافظين لبنوك مركزية حول العالم من قبل مؤسسة «جلوبال فاينانس» العالمية لعام 2020/ 2021. 

وكان قد التقى بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، وكيل أول مجلس الشيوخ بممثلي وفد وزارة الصحة من بنك الدم والمسئولين عن المشروع القومي للتبرع بالبلازما بالمقر الرئيس للحزب؛ لبحث استمرار التعاون بين الحزب وممثلي الوزارة لدعم المشروع. 

كان أبوشقة، قد وجه بفتح مقرات حزب الوفد بالمحافظات، لدعم ومساندة الجهات المعنية فى تنفيذ المشروع، مؤكدًا أن الوفد يساند ويدعم الدولة المصرية في مشروعاتها الوطنية بكل قوة ماديًا ومعنويًا لدعم توجيهات الرئيس السيسى ببناء دولة عصرية حديثة وجمهورية جديدة قوامها المواطن المصري والتي تقوم على أساس بناء الإنسان المصري. 

جاء ذلك بحضور فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، وسفير نور، عضو الهيئة العليا، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، وطارق تهامي عضو مجلس الشيوخ، ووجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة «الوفد»، والقيادية الوفدية فاتن رضوان، ومحمد أبوشقة، عضو اللجنة النوعية للصحة بالحزب وعدد من قيادات الحزب. 

كما حضر من الوفد الممثل عن وزارة الصحة، الدكتور محمود حسن الغزالي مدير عام خدمات نقل الدم القومية، والمدير التنفيذي للمشروع الوطني للتبرع ببلازما، والدكتور طارق سعيد، مدير التسويق والعلاقات العامة للمشروع الوطني للتبرع ببلازما، الدكتور محمد حنفي، مدير وحدات التبرع بالبلازما بالمشروع الوطني، والدكتورة ياسمين الشريف عضو بالفريق التسويقي للمشروع الوطني. 

ووجه رئيس حزب الوفد، خلال اللقاء الشكر والتقدير لوزارة الصحة الحريصة على تنفيذ توجيهات الرئيس في تفعيل المشروع القومي للتبرع بالبلازما، والذي يجعل مصر في مصاف الدول الكبرى، بعدما صدر القانون رقم 8 لسنة 2015 والخاص بالتبرع بالدم والبلازما. 

 

المستشار بهاء الدين أبوشقة الوفد مجلس الشيوخ محافظ البنك المركزي طارق عامر برقية تهنئة

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وائل لطفي

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