الخميس 14 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

فيكتوريا بيكهام تظهر بكامل أناقتها بفستان برتقالي (صور)

فيكتوريا بيكهام
فيكتوريا بيكهام

ظهرت مغنية البوب البريطانية فيكتوريا بيكهام بكامل أناقتها في نيويورك أمس الأربعاء خلال ظهورها في برنامج Good Morning America.

ووفقًا لموقع "dailymail" البريطاني ظهرت مصممة الأزياء البالغة من العمر 47 عامًا، بفستان برتقالي متوسط ​​الطول مكشوف الكتفين عندما غادرت فندقها وتوجهت إلى Big Apple لإجراء مقابلة تلفزيونية على Live with Kelly and Ryan.

ارتدت فيكتوريا الفستان الخاص بها بشكل مثالي، وتم تنسيقه بحقيبة سلسلة سوداء، وارتدت نضارة من علامتها التجارية لحماية عينيها على الرغم من الطقس الشتوي، كما عملت على جعل خصلات شعرها للخلف، واختارت مظهرًا طبيعيًا للماكياج. 

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فيكتوريا بيكهام 

يتميز الفستان أنه كتف واحد منتفخ، وأكمام طويلة أنيقة، بالإضافة إلى مقاس ميدي bodycon، مع إضافة الكعب العالي بلون مطابق وحقيبة من ماركة بوتيجا فينيتا سوداء.

قدمت فيكتوريا مظهرًا ساحرًا نموذجيًا في Good Morning America حيث كانت تروج للون الكريمي الجديد الخاص بالماكياج من خلال اطلالتها الأخيرة.

كما تحدثت النجمة بصراحة عن زواجها ديفيد بيكهام البالغ من العمر 22 عامًا، قائلة: 'نحن ندعم بعضنا البعض كثيرًا، إنه أب رائع وزوج رائع".

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فيكتوريا بيكهام 

وفي حديثها عن علاقتها هي وديفيد ، قالت فيكتوريا: "لدينا الكثير من المرح، نحن ندعم بعضنا البعض في كل ما نقوم به."

وأضافت:"الأمر يتعلق بالمتعة والاستمتاع بصحبة هذا الشخص، أنا بصدق أحب أن أكون معه، ثم قالت مازحة: "وهذا جيد بعد كل تلك السنوات". 

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فيكتوريا بيكهام 

تزوجا  منذ 22 عامًا ، ويشتركان في أربعة أطفال - ظهر أكبرهم ، بروكلين ، على التلفزيون الأمريكي الأسبوع الماضي - وانتشر بشكل كبير لصنع شطيرة في برنامج Today .

يذكر أن فيكتوريا بيكهام هي مغنية بوب بريطانية من مواليد 17 أبريل 1974 وهي زوجة لاعب كرة القدم الإنجليزي ديفيد بيكام لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي سابقًا .

مغنية البوب البريطانية فيكتوريا بيكهام فيكتوريا بيكهام ب مصممة الازياء فيكتوريا مظهر ا ساحر ا نموذجي ا مغنية البوب البريطانية

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