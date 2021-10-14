الخميس 14 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سفراء الاتحاد الأوروبي يزورون مسجد الطنبغا المرداني ومنطقة باب الوزير

سفراء الاتحاد الأوروبي
سفراء الاتحاد الأوروبي

زار اليوم الخميس، مسجد الطنبغا المارداني 13 سفيرًا من سفراء الاتحاد الأوربي وعائلاتهم من بينهم سفراء دول ألمانيا وفرنسا وفنلندا وسلوفانيا وبلجيكا وأيرلندا والمجر وإستونيا وبلغاريا والبرتغال.

تأتي هذه الزيارة بعد أسبوعين من افتتاح المسجد بعد الانتهاء من أعمال المرحلة الأولي من ترميمه.

وأجرى السفراء وعائلاتهم جولة داخل المسجد، حيث تم تعرفيهم بتاريخ المسجد وقيمته الأثرية والتاريخية وكذلك أعمال الترميم التي تمت به.

كما قاموا بجولة بمنطقة الدرب الأحمر والمباني الأثرية الموجودة بالمنطقة.

وخلال الجولة، أشار السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، إلى أن هذه هي المرة الثانية التي نعود فيها إلى مسجد المارداني وهذه المرة، نعود مع سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعائلاتهم للاستمتاع بجزء من التراث الغني لمصر الذي تم ترميمه حديثًا بدعم من الاتحاد الأوروبي. ويعيد هذا المشروع تأكيد التزام الاتحاد الأوروبي بالحفاظ على التراث الثقافي وتعزيزه، فضلًا عن التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والشاملة، حيث من الممكن الحفاظ على التراث الثقافي وتحفيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في نفس الوقت.

وتجدر الإشارة إلى أن مسجد الطنبغا المرداني تم افتتاحه يوم 30 سبتمبر الماضي بعد الانتهاء من المرحلة الأولي من مشروع ترميمه بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبتنفيذ مؤسسة الأغاخان في مصر تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار.

وقد شملت أعمال المرحلة الأولي ترميم الجزء الشرقي من المسجد من أعمال الترميم الإنشائي، والترميم الدقيق وتطوير نظم الإضاءة الداخلية والخارجية لكل من المئذنة والقبة والواجهات الخارجية والصوتيات والتي اشتملت على سماعات ولوحة توزيع الصوت والمشكلات الزجاجية.

وقد شملت الأعمال أيضًا تأهيل البنية التحتية السياحية المادية والاجتماعية والاقتصادية التي تسمح للزوار الاستمتاع بالمعالم الأثرية المتميزة في قلب القاهرة.

المباني الأثرية الاتحاد الأوربي الدرب الاحمر الاتحاد الأوروبي سلوفانيا التراث الثقافي التنمية الاجتماعية سفراء الاتحاد الأوروبي مسجد الطنبغا مسجد المارداني

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وائل لطفي

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