الخميس 14 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مستشار النمسا ورئيسة المفوضية الأوروبية يبحثان خطط التعافي من جائحة كورونا

ألكسندر شالينبرج
ألكسندر شالينبرج مستشار النمسا

بحث ألكسندر شالينبرج مستشار النمسا مع أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية في بروكسل جهود مكافحة وباء كورونا وآليات إنعاش الاقتصادات الأوروبية عقب الجائحة.

وقال مستشار النمسا - في بيان اليوم /الخميس/ - إن المستشار اختار بروكسل في أول رحلة خارجية له بعد توليه مهام منصبه مما يعكس اهتمام الحكومة النمساوية بتعميق الشراكة وتعزيز الوحدة الأوروبية.

وأضاف أن النمسا ستظل شريكًا ذا مصداقية واسعة للاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى استمرار التكامل والاعتماد المتبادل بين النمسا والاتحاد الأوروبي كما شرح للمسئولين الأوروبيين طبيعة التغيرات في الحكومة والوضع الحالي في النمسا.

ومن جانبها.. رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية بالمستشار النمساوي شالينبرج، مشيدة باختياره بروكسل كأول رحلة خارجية له بعد تولى مهام منصبه.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

النمسا الاقتصادات الأوروبية ألكسندر شالينبرج كورونا وباء كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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