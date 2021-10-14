«الزراعة» تكشف 12 شرطا بالكيانات التصديرية لتكويد مزارع الطماطم

كشفت وزرة الزراعة ممثلة في الحجر الزراعي المصري، عن الشروط الواجب توفرها في الكيانات التصديرية للتكويد مزارع الطماطم.

وقال بيان للوزارة، إن القرار رقم 386 الخاص بمنظومة التكويد الجديدة شمل مجموعة شروط من الواجب توافرها للانضمام لمنظومة التكويد على رأسها الإلتزام بالأشتراطات الصادرة عن الحجر الزراعى فى تعتماد الكيانات التصديرية وطبقاُ لنوع المحصول وشروط الدول المستوردة ويقتصر التصدير على الكيانات التصديرية المكودة، ويلتزم الحجر الصحي بتوفير كتيب فنى به كافة الاشتراطات الفنية اللازمة للفحص والتكويد.

12 خطوة للتكويد واعتماد المزارع

ونص القرار على عدد من الخطوات لتكويد المزارع وهي كالتالي:

1- يتم الأعلان عن مواعيد بدء وانتهاء استقبال طلبات فحص وتكويد وتسجيل المزارع التصديرية فى وسائل الإعلام المختلفة وذلك قبل بدء الموسم التصديرى بوقت كاف.

2- يتقدم مسئول التصدير بطلب إلى الحجر الزراعى لتكويد المزرعة، موضحاً به عنوان المزرعة ومساحتها وابعادها مع توضيح الأصناف المنزرعة بها.

3- يتم تقديم المستندات الدالة على الملكية والحيازة أو عقود الإيجار الموثقة ورسم كروكي للمزرعة.

4- يجوز للحيازات الصغيرة تجميع أكثر من مزرعة تحت كود تصديرى واحد بشرط أن تكون هذه المزارع متجاورة دون فواصل طبيعية أو صناعية وتكون منزرعة بمحصول واحد وتتم عليها نفس المعاملات الزراعية، على أن يتم تفويض مسئول تصدير واحد للتعامل مع الحجر الزراعى باسم هذه المزرعة ويتم تحصيل نفقات تكويد مزرعة واحدة طبقاً للمساحة الكلية.

5- يقوم الحجر الزراعى باستقبال طلبات الراغبين فى تسجيل وفحص وتكويد مزارعهم وتقدير الرسوم والنفقات اللازمة وتحصيلها وتكليف لجاتن للمعاينة.

6- يتم تسليم مسئول المزرعة كتيب بالإرشادات الفنية اللازم إتباعها فى إنتاج محصوله التصديري وكذلك نماذج السجلات الواجب توافرها بالمزرعة على أن يتضمن الكتيب المعلومات الفنية المعتمدة من الجهات الفنية المتخصصة.

وشمل القرار الوزاري أن الحجر الزراعي ملزم بإصدار كتيب للإرشادات الفنية يكون عبارة عن برامج المكافحة المعتمدة للآفات، والبرامج الإرشادية الخاصة بالمحصول، وأيضا بيان بقوائم المبيدات الموصي بها، وكذلك الاشتراطات التصديرية الخاصة بالدول المستوردة.

7- يقوم الحجر الصحي بمراجعة البيانات المقدمة من المزرعة التصديرية مع البيانات المتوفرة بالجهات المعنية للتأكد من صحة المستندات المقدمة.

8- تقوم اللجنة المكلفة بالمعاينة بالتأكد من التزام المزاعة بكافة الاشتراطات الفنية التى يحددها الحجر الزراعى والتأكد من توفير السجلات وتوقم اللجنة برفع إحداثيات المزرعة عن طريق القمر الصناعي.

9- فى حالة مخالفة المزرعة لأى من الاشتراطات تقوم اللجنة بعمل تقرير فنى منفصل يوضح جوانب القصور وكيفية التغلب عليها

10- فى حالة رغبة المزرعة فى إعادة التقييم يتم إتباع جميع الخطوات السابقة مع تحصيل مقابل إعادة تقييم بمقدار 50% من المبلغ الدفوع فى التكويد للمرة الأولى ويقوم الحجر الزراعي بإصدار قائمة معتمدة للمزارع التصديرية من كل صنف موضح به الرقم الكودي لكل مزرعة قبل بدء الموسم التصديري.

11- تلتزم المزرعة التصديرية قبل البدء بالحصاد بغرض التصدير ابلاغ الحجر الزراعي لعمل زيارة لتقدير كمية الإنتاج الفعلي والكمية الصالحة للتصدير منه والتأكد من استمرار المزرعة فى اتباع الممارسات الزراعبة الجيدة.

12- في حالة قيام المزرعة بمخالفة الاشتراطات الخاصة بالاعتماد أو قيامها بإجراءات الحجر الزراعى أو اكتشاف قيام المرزعة بالتلاعب فى أحد المستندات أو رفض أحد الشحنات المصدره منها بالخارج يتم إيقاف التصدير من المزرعة لحين الانتهاء من التحقيقات وإعادة تقييم المزرعة، مع إيقاف كافة مستندات التخصيم الصادرة للمزرعة ويتم تحديد فترة الإيقاف فى ضوء نتائج التحقيقات وإعادة التقييم.