«تعليم القاهرة»: ندعم الرياضة ونحفز أبناءنا على ممارستها

كرم محمد عطية، مديرية مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، توجيه عام التربية الرياضية، وفريق العمل وبعض الطلبة ومدربيهم من معلمي التربية الرياضية بالمدارس والفائزين في المسابقات على مستوى الجمهورية.

وضم المكرمين زينب عبد الفتاح، مدير عام الشئون التنفيذية، على جهدها في إعلاء الأنشطة التربوية وتفعيلها وتميز التربية الرياضية ومشاركتها في البطولات محليا وعالميا، ومنال شاهين، مدير عام الشئون المالية والإدارية لدعمها الأنشطة التربوية، والدكتورة إيمان الجوهري موجه عام التربية الرياضية علي جهدها وتميزها.

وأكد مدير المديرية على أهمية ممارسة الأنشطة الرياضية والتي تعمل على تنشيط المخ والجسم وتمنح الإنسان طاقة إيجابية وقدرة علي العمل والطالب الإقبال على المذاكرة وتنظيم الوقت.

وأضاف: “نحن نحفز ابناءنا علي ممارسة الرياضة والأنشطة التربوية المختلفة، فنريدهم أصحاء ذي عقول راجحة وأجساد سليمة، فهم مستقبل مصر”

وبدأ العام الدراسي 2021/2022 السبت 9 أكتوبر، وينتهي يوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022، على أن تستمر أيام العام الدراسي 34 أسبوعا، وبعد حذف أيام الإجازات الرسمية تصبح مدة أيام الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول 93 يومًا و97 للفصل الدراسي الثاني.