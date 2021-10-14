الخميس 14 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رغم كورونا.. شركات السفر في فيتنام تطلق برامج سياحية جديدة

السفر
السفر

بدأت وكالات السفر في مناطق الجذب السياحي بفيتنام، في إطلاق برامج جديدة للجولات السياحية، تتضمن فرض قيود صارمة لمكافحة تفشي وباء كورونا، بينما يتم استقبال السائحين المحليين، والتعافي من تداعيات الجائحة.

وذكرت صحيفة "في إن إكسبريس" الفيتنامية، اليوم الخميس، أن هناك العديد من وكالات السفر التي تبحث حاليا عن طرق لإعادة السائحين، من خلال إطلاق برامج للجولات السياحية التي تلبي احتياجات الوضع الطبيعي الجديد.

ويأتي ذلك بينما تتحول البلاد من اتباع استراتيجية "صفر كوفيد"، إلى التعايش بأمان مع الوباء، حيث قامت معظم الحكومات المحلية بتخفيف قيود مكافحة تفشي مرض "كوفيد 19-" وأعادت فتح الأنشطة السياحية.

وتتيح البرامج السياحية الجديدة للزائرين الاستمتاع بالشواطئ الجذابة الممتدة لمسافات طويلة، والمشاركة في الأنشطة السياحة البيئية داخل المنتجعات.

وتقول شركات السفر إنه من الممكن اعتبار برامج الرحلات السياحية الجديدة التي تشمل اتباع قيود صارمة لمكافحة تفشي الوباء، الحل الوحيد أثناء المراحل الأولية من إنعاش السياحة، وذلك في ظل وجود الكثير من التحديات، التي تتضمن سياسات الحجر الصحي غير المتسقة بين الحكومات المحلية، والتكاليف التشغيلية العالية، التي تتضمن تذاكر الطيران للرحلات الجوية العارضة، وإجراء اختبارات للموظفين على نحو منتظم للتأكد من خلوهم من الفيروس.

الفيروس الرحلات السياحية الحجر الصحي فيتنام مكافحة تفشي وباء كورونا الجائحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

المطوعون!

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