اليمن: ميليشيات الحوثي تقصف مستشفى العبدية بمحافظة مأرب

أكد مكتب الصحة في محافظة مأرب اليمنية، لمنطقة العبدية المنكوبة، قصف ميليشيات الحوثي لها، وذلك أثناء تلقي عدد من الأطفال والجرحى المدنيين العلاج جراء إصاباتهم الناجمة عن استهدف الحوثيين لمنازلهم.

وقال مكتب الصحة، في بيانٍ، أوردته قناة (اليمن الإخبارية)، اليوم الخميس، إن القصف أدى إلى أضرار كبيرة في المستشفى، وأجبر إدارة الصحة بالمديرية على إخلائه من المرضى والجرحى، ومن بينهم جرحى حوثيون ألقي القبض عليهم من قبل قوات الحكومة الشرعية.

وأكد البيان، أن المنطقة تعيش مأساة إنسانية جراء الحصار المطبق، وقصف المستشفى الوحيد فيها، حيث لا يمكن التنبؤ بحجم المعاناة الإنسانية التي قد تحدث في ظل استمرار القصف للقرى والمساكن.

انتهاكات "العبدية"

وكشف تقرير الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، عن تسجيل 2451 جريمة انتهاك وتضرر بشري ومادي تعرض لها السكان المدنيون والممتلكات العامة والخاصة بمديرية العبدية بمحافظة مأرب، خلال الفترة من 23 سبتمبر الماضي وحتى 13 أكتوبر الجاري.

وأكدت الشبكة اليمنية، في تقريرٍ حمل اسم "العبدية .. بين القتل والحصار"، وأوردته وكالة الأنباء اليمنية الأربعاء، أن أكثر من 35 ألف نسمة، بمديرية العبدية، يعانون من حصار خانق تفرضه ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتشهد مأساة إنسانية ومعيشية، وتعاني من فقدان العديد من الخدمات الطبية، وتدهور الحالة الإنسانية المعيشية.

وأشار التقرير، إلى قصف الميليشيا الحوثية العشوائي للمناطق الآهلة بالسكان بمديرية العبدية، بالصواريخ البالستية والطيران المسير، وكذلك مدافع الهاون والهاوتزر وقذائف الدبابات، والأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ما أدى إلى مقتل 9 مدنيين بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى إصابة 123 مدنيًا بينهم 38 امرأة و15 طفلًا، بجروح مختلفة في الجسم بين إصابات بالغة ومتوسطة وخفيفة، وتدمير وتضرر 400 منزل، كما تم إتلاف نحو 182 مزرعة تابعة للمواطنين، و6 مضخات مياه زراعية، وتضرر أكثر من 320 مركبة، و6 سيارات إسعاف.