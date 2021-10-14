الخميس 14 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إسرائيل تغلق المجال الجوي في الجولان

أفادت وسائل إعلام عبرية، الخميس، بإغلاق المجال الجوي في الجولان أمام الرحلات الجوية المدنية، بعد أنباء عن هجوم منسوب لإسرائيل في سوريا.

وذكرت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "بعد ساعات من ورود أنباء عن هجوم منسوب إلى إسرائيل في سوريا، تم إغلاق المجال الجوي في هضبة الجولان أمام الرحلات الجوية المدنية".

ولم تحدد الهيئة إلى متى سيستمر إغلاق المجال الجوي.

وخلال الليلة الماضية، تعرضت منطقة تدمر بمحافظة حمص وسط سوريا، لقصف يعتقد أنه إسرائيلي، أسفر عن مقتل جندي سوري و3 آخرين.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن "القصف الإسرائيلي استهدف مواقع لمسلحين إيرانيين، بينها برج الاتصالات التابع لهم قرب مطار التيفور العسكري جنوب شرق مدينة تدمر".

ولم تتبن إسرائيل رسميا تنفيذ هجمات جوية داخل الأراضي السورية في الساعات الماضية.

وسائل اعلام إسرائيلية المجال الجوي في الجولان أخبار سوريا سوريا وزارة الدفاع السورية

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