مقتل جندى سورى وإصابة 3 آخرين فى هجوم إسرائيلى على تدمر

أعلنت وزارة الدفاع السورية مقتل جندي، وإصابة 3 آخرين في هجوم جوي إسرائيلي على منطقة تدمر بمحافظة حمص، مساء أمس الأربعاء.

وأضافت الوزارة في بيان مقتضب على "فيسبوك"، أن هجوم ليلة أمس استهدف برج اتصالات وبعض النقاط المحيطة به، وتسبب في بعض الخسائر المادية.

وجاء الهجوم بعدما ذكرت وسائل إعلام رسمية منذ أيام أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي على ريف حمص، وتسبب في إصابة 6 جنود سوريين وخسائر مادية.

وتشن إسرائيل منذ سنوات هجمات على أهداف لإيران في سوريا، حيث تتمركز قوات تدعمها طهران بينها جماعة حزب الله اللبنانية، منذ انتشارها لدعم الرئيس السوري بشار الأسد في الصراع السوري منذ 2011.

من جانبه قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن طائرات إسرائيلية تستهدف مطار التيفور العسكري جنوب شرق تدمر بريف حمص.

وأضاف أن الضربة الإسرائيلية استهدفت مواقع للفصائل الإيرانية وبينها مركز تدريب على المسيرات، وأن الهجوم الإسرائيلي يأتي بعد وصول طائرة شحن إيرانية أمس إلى مطار التيفور.

وكانت الوكالة السورية ذكرت أن أنظمة الدفاع الجوي السورية كانت تطلق النار على أهداف مجهولة في السماء فوق مدينة تدمر القديمة في محافظة حمص على بعد 130 ميلاً شرق دمشق.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أول أمس الثلاثاء، بوقوع انفجارات عنيفة ضربت منطقة البوكمال الواقعة قرب حدود سوريا -العراق، بريف دير الزور الشرقي، ضمن مناطق نفوذ الميليشيات التابعة لإيران، بالتزامن مع تحليق لطيران مسير في الأجواء، وسط معلومات عن استهداف جديد لمواقع الميليشيات في المنطقة، بحسب نشطاء في منطقة غرب الفرات.قالت وكالة الأنباء السورية "سونا" إن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية جنوب تدمر في حمص، وأن خسائر مادية وقعت إثر هجوم إسرائيلي استهدف برج اتصالات ونقاط محيطة به في تدمر.