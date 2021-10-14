دراسة: تناول الفطر قد يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب

زعمت دراسة جديدة، أن تناول الفطر يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب، حيث نظر خبراء كلية الطب بجامعة ولاية بنسلفانيا في بيانات النظام الغذائي والصحة العقلية لأكثر من 24000 بالغ.

وأظهر بحثهم الذي استمر عقدًا من الزمان أن المتطوعين الذين تجنبوا الفطر كانوا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضاف الباحثون، أن نتائج الدراسة ثبتت فائدة جديدة عند تناول الشخص للفطر، وهي محاربة الإكتئاب وتحسين الحالة المزاجية.

ويعتقد الأكاديميون أن حمض أميني مضاد للالتهابات ينتجه الفطر يمكن أن يكون وراء التأثير الفعال ضد مرض الإكتئاب.

استخدام الفطر لعلاج الاكتئاب

وأشار القائمون على الدراسة، إلى أن عقارًا مخدرًا موجودًا في الفطر يمكن أن يعمل كمضاد للاكتئاب والقلق العام، فقد يكون Psilocybin، وهو مركب موجود بشكل طبيعي في بعض أنواع عيش الغراب، قادرًا على زيادة الروابط طويلة الأمد بين الخلايا العصبية في الدماغ بنسبة 10 في المائة.

كما يعتقد فريق بحثي من جامعة "ييل" أن هذه الروابط يمكن أن تقلل من آثار الاكتئاب على الشخص، حيث وجدت الدراسة، أن قوة الروابط العصبية تزداد أيضًا بالمخ.

واختبر الباحثون الفطر على الفئران، حيث وجدوا أنه في غضون 24 ساعة من تلقي الدواء ، أظهرت الفئران عددًا متزايدًا من العمود الفقري الشجيري، وهو جزء من الخلايا العصبية التي تنقل المعلومات إلى بعضها البعض.

وأكد الباحثون، أن الفطر هو أعلى مصدر غذائي للحمض الأميني إرغوثيونين - وهو مضاد للالتهابات لا يمكن للبشر تصنيعه.

وأظهرت الدراسات السابقة أن الإرغوثيونين يمكن أن يساعد في تقليل احتمالات الإصابة بالفصام والاضطراب ثنائي القطب والاكتئاب، فمن المعروف أيضًا أن البوتاسيوم الموجود في عيش الغراب الأبيض يساعد في تقليل ظهور القلق.

كما أجروا اختبارًا منفصلاً لمعرفة ما إذا كان الاكتئاب قد انخفض عن طريق استبدال جزء من اللحوم الحمراء بالفطر لكنهم لم يجدوا ارتباطًا.