الخميس 14 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

دراسة: تناول الفطر قد يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب

الإكتئاب
الإكتئاب

زعمت دراسة جديدة، أن تناول الفطر يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة  بالاكتئاب، حيث نظر خبراء كلية الطب بجامعة ولاية بنسلفانيا  في بيانات النظام الغذائي والصحة العقلية لأكثر من 24000 بالغ.

 

وأظهر بحثهم الذي استمر عقدًا من الزمان أن المتطوعين الذين تجنبوا الفطر كانوا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

 

وأضاف الباحثون، أن نتائج الدراسة ثبتت فائدة جديدة عند تناول الشخص للفطر، وهي محاربة الإكتئاب وتحسين الحالة المزاجية.

 

ويعتقد الأكاديميون أن حمض أميني مضاد للالتهابات ينتجه الفطر يمكن أن يكون وراء التأثير الفعال ضد مرض الإكتئاب.

 

استخدام الفطر لعلاج الاكتئاب

وأشار القائمون على الدراسة، إلى أن عقارًا مخدرًا موجودًا في الفطر يمكن أن يعمل كمضاد للاكتئاب والقلق العام، فقد يكون Psilocybin، وهو مركب موجود بشكل طبيعي في بعض أنواع عيش الغراب، قادرًا على زيادة الروابط طويلة الأمد بين الخلايا العصبية في الدماغ بنسبة 10 في المائة.

 

كما يعتقد فريق بحثي من جامعة "ييل" أن هذه الروابط يمكن أن تقلل من آثار الاكتئاب على الشخص، حيث وجدت الدراسة، أن قوة الروابط العصبية تزداد أيضًا بالمخ.

 

واختبر الباحثون الفطر على الفئران، حيث وجدوا أنه في غضون 24 ساعة من تلقي الدواء ، أظهرت الفئران عددًا متزايدًا من العمود الفقري الشجيري، وهو جزء من الخلايا العصبية التي تنقل المعلومات إلى بعضها البعض.

 

وأكد الباحثون، أن الفطر هو أعلى مصدر غذائي للحمض الأميني إرغوثيونين - وهو مضاد للالتهابات لا يمكن للبشر تصنيعه.

 

وأظهرت الدراسات السابقة أن الإرغوثيونين يمكن أن يساعد في تقليل احتمالات الإصابة بالفصام والاضطراب ثنائي القطب والاكتئاب، فمن المعروف أيضًا أن البوتاسيوم الموجود في عيش الغراب الأبيض يساعد في تقليل ظهور القلق.

 

كما أجروا اختبارًا منفصلاً لمعرفة ما إذا كان الاكتئاب قد انخفض عن طريق استبدال جزء من اللحوم الحمراء بالفطر لكنهم لم يجدوا ارتباطًا. 

 

 

اكتئاب تحسين الحالة المزاجية علاج الاكتئاب مرض الاكتئاب اضطراب ثنائي القطب

رئيس التحرير

وائل لطفي

المطوعون!

الأكثر قراءة

بعد تأخرها 10 أشهر.. الإعلان عن موعد «ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول»

لحظة التخلص من «مسنة الفيوم» المقتولة على يد جيرانها لسرقتها (فيديو)

مفاجأة.. مركز التسوية يتجه لإلغاء عقوبة شيكابالا

بريطانيا تدخل مرحلة جديدة من مواجهة إرهاب الإخوان

فيفا يرفض استثناء ناشىء الزمالك من قرار منع القيد

حقيقة ارتباط المعتصم بالله مقداد بالفنانة أمل قطامى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد محمود عمارة

وزارة التربية.. المشاكل و الحلول

خالد عكاشة

صراعات الطاقة تشتعل فى آسيا الوسطى

د. بهي الدين مرسي

التعامل مع ضغوط الحياة

ماجد حبته

المرزوقى يرتزق بجواز دبلوماسى!

د. القس صفوت البياضى

الفيسبوك تعطل ساعات وخسائره مليارات

حسين دعسة

الرئيس السيسي.. مستقبلنا على هذا الكوكب في خطر

منى رجب

الجمال الذى نفتقده فى شوارعنا

مؤمن المحمدي

ميكيافيللي 2004

صور

معرض تراثنا

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

محطة تل أبيب

المزيد

بن زايد: نحتاج للنظر إلى آفاق جديدة للتعاون بين الإمارات وإسرائيل فى عدة مجالات

الجزائر تعلن إفشال مؤامرة لتنفيذ عمل مسلح بمساعدة إسرائيل

دولة خامسة.. كواليس تحركات أمريكا لتوسيع «اتفاقيات إبراهيم» مع إسرائيل